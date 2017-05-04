Silopi’de sarhoş oldukları iddia edilen polislerin sürdüğü Akrep tipi zırhlı araç bir evin duvarını yıkarak içeri girdi. Evde uyuyan Muhammet (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşler yaşamını yitirdi.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde devriye gezen polislerin kullandığı Akrep tipi zırhlı araç, saat 23.30 sıralarında 715’inci sokakta bulunan bir evin duvarını yıkarak içeri girdi. Yıkılan duvarlarında bulunduğu odada uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ile 6 yaşındaki kardeşi Furkan Yıldırım ağır yaralandı. Çarpmanın hemen ardından zırhlı araçta bulunan polisler, aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen çok sayıda polis, incelemede bulundu. Duruma tepki gösteren mahalleliler ile polisler arasında tartışma yaşandı. Yaşanan arbedede 3 kişi polisler tarafından darp edildi. Görgü tanıkları evin duvarına çarparak kaçan polislerin sarhoş olduğunu ileri sürdü.

Mahallelilerin kendi imkanları ile Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Yıldırım kardeşler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Her iki kardeşin cenazesi sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı’na defin edildi. Yıldırım ailesi, Ofis Mahallesi’nde bulunan Osman Camii’nde çocukları için taziye kurdu. Sabah saatlerinde Şırnak Valisi Ali İhsan Su ise başsağlığında bulunmak için taziye yerine geldi. Vali Su’nun aileye yaşanan olay ile ilgili “Kader” dediği öğrenildi.

Aracı kullanan ve olay yerinde kaçan polisler hakkında soruşturma açılıp açılmadığı hakkında bilgi edinilemedi.