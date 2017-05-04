Tatillerde otelleri tercih etmeyenler alternatif mekânlara yöneliyor. Sırbistan’dan Şili’ye, İzlanda’dan Kanada’ya dünyanın çeşitli yerlerindeki ev tatilleri ilgi görmeye başladı. Fakat bu evler alıştığınızın çok dışında. Kimi bir dağ başında, kimi nehir ortasında. Kimi ulaşılmaz denilen sarp kayalıkların tepesinde.

‘Burada yaşamak yürek ister’ dedirten evlerden en dikkat çekeni Gürcistan’ın Chiatura şehrinde. Bu ev, zamanında manastır olarak inşa edilmiş. Sırbistan’daki tatil evi ise Drina Nehri’nin ortasında bulunuyor. Portekiz’in Fafe Dağı’ndaki evin tarihi taş devri olarak rivayet ediliyor. İzlanda’nın Ellidaey adasında bulunan evin 300 yıl önce bir aile tarafından kendileri için ibşa edildiği kaynaklarda geçiyor. Kanada’nın Whistler Dağı’nda bulunan tatil evi, yumurta şeklinde ve ağaca asılmış izlenimi vermesiyle dikkat çekiyor. Afrika ülkesi Namibya’nın Aus Dağları’nda inşa edilmiş tatil evi koca kayaların arasında yer alıyor.

Tercih sizin… Macerayı seviyorsanız ve ‘yüreğiniz de varsa’ bu evlerin birinde ailenizle farklı bir tatil yapabilirsiniz.