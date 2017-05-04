Eski Başbakan Yardımcısı AKP kurucusu Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu partiye sırtını dönen iflah olmamıştır’ sözlerine karşılık verdi: İflah olmanın ölçüsü güç ve iktidar gücü olsaydı dünyanın en başarılı insanları firavunlar olurdu.

RS FM’de Yavuz Oğhan’ın programına katılan Şener, anayasa değişikliği ile Türkiye’nin bir parti devletine dönüştüğünü belirterek ‘Tablo buyken, Türkiye’de hiçbir şey olmamış, partilerin konumları değişmemiş gibi yeni kurulacak bir parti merkezli Türkiye’yi dönüştürmeye yönelik hesaplar, planlar bence gerçekçi gözükmüyor. Bütün güç Cumhurbaşkanlığı’ndadır. Gerçekçi olan şu an var olan partilerin bir şansları var, o şans da 2019’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde başarıyı yakalamaları lazım. 2019’a kadar partiler örgütlerini tekrardan gözden geçirip, toplumun en kılcal damarına nüfus eden bir örgütlenme kurmaları lazım. Tek çare ve yapacakları tek şey bu” açıklaması yaptı.

Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘iflah olma’ açıklaması hakkında ise ‘İflah olmak ne demektir? İflah olmak, başbakan, milletvekili, bakan ya da cumhurbaşkanı olmak mıdır? Türkiye’de ortam o kadar felakete doğru gidiyor ki, şu anda ortaya çıkan bu tablodan dolayı sorumlu hissetmesi gereken devlet büyükleri, başarısız gözüküyorlar. Türkiye dış politikası arapsaçına dönmüştür, bir curcunadır. Bu mu başarı, bu mu iflah olmak? Başarının, iflah olmanın, ölçüsü güç ve koltuklar gücü olsaydı dünyanın en iflah olan insanları firavunlar olabilirdi” ifadelerini kullandı.