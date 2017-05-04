Malezya’da iki Türk vatandaşının mafyavari yöntemlerle gözaltına alınma görüntüleri, dünya medyasının da gündeminde. Uluslararası insan hakları örgütlerinin Türkiye’de işkence yapıldığı ve adil yargılamanın olmadığı yönündeki uyarılarını hatırlatan The Guardian gazetesi, bu kişilerin zorla Türkiye’ye götürülmesi durumında işkence ile karşı karşıya kalacaklarından endişe duyulduğunu yazdı.

Turgay Karaman ve İhsan Aslan’ın ‘kaçırılarak’ gözaltına alınmasına kılıf bulmaya çalışan Malezya polis müfettişi general Halid Ebu Bakar, biri öğretmen diğeri işadamı iki ismi ‘Malezya’nın güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunmakla’ suçlamaya çalıştı. The Guardian, kaçırılma görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra bu açıklamanın yapıldığına dikkat çekti.

Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminden Fethullah Gülen’i sorumlu tuttuğu ve Gülen hareketi mensuplarını yurtdışında da takibe aldırdığına işaret edildi.

The Guardian, New York merkezli insan hakları izleme örgütü Human Rights Watch’ın (HRW) görüşlerini de sayfalarına taşıdı. Gazete, HRW’nin, Malezya hükümetinin iki kişiyi zorla alıkoymasının kabul edilemeyeceği ve Türkiye’ye iade edilmelerine ‘hiçbir koşul altında’ izin vermemesi gerektiği yönündeki açıklamasına yer verdi. HRW Genel Sekreteri Yardımcısı ve Asya direktörü Phil Robertson ise Türkiye’deki işkencelere dikkat çekerek, insanların adil yargılanmadığına vurgu yaptı.

The Guardian, global bir sosyal hareket olarak tanımladığı Hizmet Hareketi ile bağı bulunduğu iddiasıyla, Erdoğan’ın 41 binden fazla insanı tutukladığının altını çizdi. Devlet ve sivil kurumlarda çalışanların ihraç edildiğini kaydetti.

Orijinal Haber: https://www.theguardian.com/world/2017/may/03/fears-grow-turks-held-in-malaysia-may-face-unfair-trial-or-torture-at-home?CMP=Share_iOSApp_Other