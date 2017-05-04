15 Temmuz sonrası OHAL kapsamında kapatılan ve Hizmet Hareketi’ne yakınlığı ile bilinen 86 radyo ve televizyon kanalına ait her türlü hak, lisans ve vericileri ilansız, ihalesiz yandaş medya gruplarına satılmaya başlandı.

İlk olarak Samanyolu TV, Kanaltürk TV, Burç FM, Kanaltürk Radyo, Radyo Mehtap ve Radyo Cihan, AKP hükümetine yakın Turkuvaz Medya Grubu’na satıldı. Geri kalan televizyon ve radyoların satış işlemlerinin de aynı yöntemle devam ettiği, hükümete yakın diğer grupların TMSF’de satış için sırada olduğu öğrenildi.

OHAL KHK’leri ile Hizmet Hareketi’ne ait olduğu gerekçesiyle kapatılan şirketlerin idaresi, değerlendirilmesi ve elden çıkarılması için her türlü tedbiri almaya, usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verildi. Söz konusu radyo ve televizyon kanallarının frekansları RTÜK tarafından geçici olarak TRT’ye devredildi. Yayıncı şirketler de Maliye Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, bu süreçte hükümete yakın yayın kuruluşları radyo ve televizyon kanallarının frekanslarını RTÜK’ten izin almadan yandaş yayın organları tarafından kullanmaya başladı. “Kaçak kullanım”ın RTÜK tarafından tespit edildiği ancak üzerine gidilmediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce Maliye Bakanlığı daha önce kapattığı yayıncı şirketleri yeniden ihya etme kararı aldı, yani şirketleri yeniden açtı. Bakanlık her türlü değerlendirme ve satış işlemi için de TMSF’yi yetkilendirdi. TMSF de bir aylık süre içinde, 86 radyo ve televizyon frekansı ile yayın şirketlerini hiçbir ihale ilanına çıkmadan, gizli bir şekilde satmaya başladı.

İlk satış Turkuvaz’a

TMSF, frekans ve verici satışına da Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi, Dünya Radyo Yayıncılık Anonim Şirketi ile Irmak Radyo ve Televizyon Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ait Samanyolu TV, Kanaltürk TV ile Radyo Mehtap, Radyo Cihan, Burç FM, Kanaltürk Radyo’nun hak ve lisansları ile vericilerinin tamamını sattı.

Bu kapsamda Samanyolu TV ve Burç FM Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri; Kanaltürk TV ve Kanaltürk Radyo Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksüyon, Radyo Mehtap Turkuvaz İzmir Televizyon Prodüksiyon ve Radyoculuk; Radyo Cihan ise Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon şirketlerine satıldı. Bu radyo ve televizyonlara ait tüm vericiler de Turkuvaz Aktif Prodüksiyon A.Ş.’ye satıldı.