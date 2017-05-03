Malezya’da son iki günde Hizmet Hareketi’yle irtibatlı 2 Türk’ün kaçırılmasından sonra konunun yoğun şekilde gündeme gelmesi nedeniyle Malezya yetkilileri açıklama yapmak zorunda kaldı. İki Türkün ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulması ve kaçırılma görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Malezya polisi 2 kişinin de gözaltına alındığını kabul etti. Olağan şüpheli Türk Büyükelçiliği ise Fransız haber ajansı AFP’ye konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

BBC’nin haberine göre, üst düzey polis yetkilisi Kalid Ebu Bekir, gözaltına alınanlardan birinin uluslararası bir okulun müdürü olduğunu ve ‘ulusal güvenliği tehdit’ şüphesiyle gözaltına alındıklarını açıkladı.

Twitter’da bir açıklama yapan Ebu Bekir, okul müdürü Turgay Karaman ve iş adamı İhsan Aslan’ın Malezya Ceza Kanunu’na göre suçlandığını belirtti.

Polisin açıklaması, Karaman’ın başkent Kuala Lumpur’daki bir otoparkta beş kişi tarafından bir araca zorla bindirilirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından geldi.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Malezya’da gözaltına alınan Türklerin faaliyetleriyle ilgili başka bir açıklama yapılmadı.

Olaydaki şüpheli taraf Türkiye’nin Malezya’daki elçiliği ise Fransız haber ajansı AFP’ye konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.

Malezya’da Ekim ayında Hizmet Hareketi’ne yakın 2 Türk’ün mafyavari yöntemlerle kaçırılıp Türk istihbaratırna teslim edilmesinden sonra yeni bir şokla daha karşılaşıldı. Son iki gün Hizmet’le irtibatlı 2 Türk daha kaçırıldı. Kendilerinden haber alınamıyor. Bu isimlerin de Türkiye’ye teslim edilip hapse atılmasından endişe ediliyor. Kaçırılanlardan biri Malezya’nın Ipoh şehrinde yeni açılan Türk okulu Time International School’un müdürü Turgay Karaman (43), diğeri de uzun süredir Kuala Lumpur’da esnaflık yapan İhsan Arslan (39).