Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, komedyen Atalay Demirci hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede Demirci’nin “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede delil olarak ise Demirci’nin, Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yapmış olduğu Twitter konuşmaları gösterildi. İddianamede, Demirci’nin üstünde ve evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir adet telefon, bir adet bilgisayar, bir adet Ipad, 31 Ocak 2011 tarihine ait Zaman gazetesinin ilk sayfası ve çeşitli sayılarda CD/DVD ile flash belleğe el konulduğu belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Demirci, Bank Asya’da hesabının olduğunu, 17-25 Aralık sürecinden sonra bu hesabında cüzi miktar bırakarak tüm kredi kartı ve hesaplarını kapattığını söyledi. Demirci, 15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün önce Enes Kanter ve Hakan Şükür ile görüntülü konuştuğunu anlatarak, Kanter ile görüşmelerinde kendisinden almış olduğu 100 bin dolar borcu planladığı tarihte ödeyemeyeceğini söylediğini iddia etti. Demirci, Şükür’ün de kendi sıkıntıları nedeniyle görüştüğünü öne sürdü.