[Erhan Başyurt]

Türkiye’nin bugün yaşadıklarını çok değil 5 yıl önce hayal edebilir miydiniz?

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Avrupa Birliği, Türkiye’nin üyelik sürecinin görünür gelecekte mümkün olmayacağını açıklıyor.

Türkiye, AB’ye vizesiz seyahat başlayacak derken, bakanları bile artık AB’ye vize ile giremiyor.

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Avrupa Konseyi, yeniden Türkiye’yi denetim ve izleme listesine alıyor.

Türkiye’nin demokrasi liginden uzaklaştığını teyit ediyor.

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Türkiye, Kobani’de ağır silah koridoru açtığı PYD’yi ‘terör örgütü’ ilan ediyor.

Devlet tarafından ağırlanan PYD lideri Salih Müslim hakkında arama kararı çıkarıyor.

Süleyman Şah’ı ortak bir operasyonla terk ettiği PYD’nin komuta merkezini bombalıyor.

Ve NATO müttefikimiz ABD, PYD’yi koruma altına alıyor. Türkiye sınırına asker konuşlandırıyor, hava harekâtını önleyecek tedbir alıyor.

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PKK ile masaya oturan, Kandil’de ve İmralı’da ‘barış’ görüşmeleri yürüten hükümet, Kürtçe şarkıları bile yasaklıyor.

Şehir merkezlerini, 1990’lardan beter yerle bir ediyor.

İmralı ve Kandil’e gönderdiği HDP’li vekilleri tutukluyor.

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Türkiye, silah ve lojistik destek verdiği Esed muhaliflerine operasyon yapıyor.

Esed yeniden makbul hale geliyor.

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Yunanistan, Ege’deki kimin toprağı olduğu tartışmalı adalara bayrak dikiyor.

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‘Devlet terörü’ ile suçlanan İsrail, dost ülke haline geliyor.

Mavi Marmaracılar, ‘manyak tipler’ ilan ediliyor.

Ve hükümet, İsrail’in Akdeniz’den çıkardığı doğalgazı alacak olmakla övünüyor.

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İktidar, dindarlara yönelik Türkiye tarihinin en hukuksuz ve geniş çaplı ‘tasfiye’ ve ‘yok etme’ operasyonuna imza atıyor.

Pensilvanya’ya resmi temsilcisini gönderen ve ziyaretler düzenleyen hükümet, Cemaat’i ‘terör örgütü’ ilan ediyor.

Türkçe Olimpiyatları’nda gözyaşı dökenler, Türk okullarını kapatmak ve Türk bayrağını indirebilmek için ülke ülke geziyor.

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Hukuk rafa kaldırılıyor.

İfade ve fikir özgürlüğü yok ediliyor.

Özel mülkiyet hakkı ihlal ediliyor.

Burs vermek, kurban bağışlamak, zekât vermek suç haline getiriliyor…

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Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu bile ‘partiye ihanet’ suçlaması yöneltiliyor.

Erdoğan, yeniden partinin başına dönüyor.

Seçim hilesi YSK eliyle gerçekleşiyor ve ‘Tek Adam’ rejimine geçiliyor.

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5 yıl önce tüm bunların olabileceğini hayal edebilir miydiniz?

‘Evet’ diyenlerin sayısı iki elin parmağını geçemez…

Öyleyse ümitsizliğe kapılmaya gerek yok.

5 yıl sonra nelerin değişeceğini de bugünden hayal etmek mümkün değildir.

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İbrahim Hakkı Hazretleri ne güzel söylemiş:

Hak şerleri hayr eyler

Zan etme ki ğayr eyler

Ârif ânı seyr eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

(TR724)