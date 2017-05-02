Wikipedia’ya Türkiye’den erişim yasağı sürüyor. Wikipedia’ya uygulanan engellin sebebi bilinmezken, BTK tarafından Wikipedia’ya gönderilen epostada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ilgili bağlantının kaldırılmasının istendiği ortaya çıktı.

Söz konusu bağlantıda, Wikileaks’in Albayrak ile ilgili sızıntıları ve IŞİD bağlantısı iddiaları bulunuyor. Konuyla ilgili sayfanın geçmişinde de, bu bağlantının silinmeye çalışıldığı, ancak sayfa editörlerinin sözkonusu girişimi engellediği, sayfayı korumaya aldığı görülüyor.

BTK’nın Wikileaks vakfı ve Jimmy Wales ile görüşmek istediği, geri adım atılarak Berat Albayrak bağlantısının silinmesini istediği öne sürülüyor.

İşte Sol haberin yayınladığı ve BTK tarafından atılan Wikipedia’ya gönderilen o içerik kaldırma talebi: