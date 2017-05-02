1 Mayıs tatilini hafta sonu ile birleştiren Romenler 3 günlük tatilde toplam 3.5 milyon Euro harcadı.

Romanya turizm işverenleri federasyonunun (FPTR) yaptığı açıklamaya göre 1 Mayıs tatilinde 94 bin turist Romanya sınırları içinde 3.5 milyon Euro harcadı. 3 günlük tatilde turistler Bucovina ve Maramureş bölgelerinde dağ turizmini tercih ederken yaşça genç turistler Karadeniz sahilinde bulunan Mamaia sahillerini seçti. Kurumun verilerine göre 1 mayısta en az 20 bin kişi bir günlük tatil kullanırken toplamda 94 bin kişi 3.5 milyon Euro harcadı. Ancak kurum 2015 verilerine göre turistler 2015 yılına göre yüzde 20 az harcama yaptığını aktardı.