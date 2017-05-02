Ege Denizi’nde Avrupa Birliği üye ülkeleri ortak sınır koruma misyonunda (Frontex) görev yapan Romen sınır polisleri, botla Yunanistan’a geçmeye çalışan ve hayati tehlikesi bulunan 38 mülteciyi kurtardı.

Ege Denizi’nde devriye görevi yapan ‘MAI 1102’ isimli Romen Güvenlik Teknesi, aralarında 17’si çocuk ve kadın olmak üzere 38 mülteciyi batma tehlikesi olan bottan çıkardı. Güvenlik görevlileri, tekneye çıkardıkları mülteci ve çocuklarına ilk yardım desteği verdi.

İçişleri Sınır Polisi yetkilileri, Frontex gücünde görev yapan Romen güvenlik görevlilerinin batma tehlikesi olan mültecilerle dolu botu fark ettikten sonra hemen yanlarına intikal ederek mültecileri tekneye çıkarmayı başardıklarını açıkladı.

Açıklamada, batma tehlikesi geçiren botta 17’si çocuk, 10’u kadın ve 11’i de erkek mülteci olmak üzere toplam 38 kişi bulunduğu belirtilirken, mültecilerin, Suriye, Irak ve Kuveyt kökenli oldukları ifade edildi.

Mültecilerin daha sonra Sakız Adası’ndaki Yunan Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Frontex Misyonunda görev yapan toplam 23 Romen güvenlik gücü ekibi, Ocak ayından bu yana Ege Denizi’nden botlarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 704 mülteci ile ilgili işlem yaptı.