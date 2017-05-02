[Kadir Bayer, yazdı]

16 Nisan referandum sonuçları kesinleşti, halkımızın büyük bir basiret göstererek, evet oylarıyla belirlediği yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Başkanlık sistemi diye başladık, sonra Türk Tipi Başkanlık Sistemi dedik. CumhurBaşkanlığı sistemi daha kulağa hoş geliyor filan denildi. Ama sanırım her şey yerli yerine oturunca Reislik Sistemi demek en doğrusu gibi geliyor.

Yasama, yürütme ve yargı erklerini bünyesinde toplamış güçlü Başkan’ımız şu sıralar yardımcılarını seçmekle meşgul. Elbette Reis’in yardımcıya ihtiyacı yok, o her zaman en doğru kararları verir, en doğru tercihleri yapar. Ama mütevazı adam. İster ki Saray’ında çok sayıda danışman olsun, kendisi ve ülkesi için gece gündüz fikirler üretsin, ola ki bir gün Saray’da karşılaşıp bir şey danıştığında, milletine hizmet yolunda almış olduğu kararların ne kadar isabetli olduğunu test edebilsin.

ÖNCE REİS YARDIMCILARI

Bütün çağdaş demokrasilerde olduğu gibi Yeni Türkiye’nin 1. Reis yardımcısının Emine Erdoğan olması bekleniyor. Bu makam için sürpriz başka bir aday çıkma ihtimali yok.

2.Reis yardımcısı olarak Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Doğan ve arkadaşlarının Allah’ın lütfu 15 Temmuz kalkışması öncesi veya sonrasında gösterdiği gayretler yönetime ortaklıkla ödüllendirilmiş olacak. Yalnız bir sorun var. Çetin Paşa yaşlanmış, twitter mücahitliğinde zayıf kalabilir. Yerine, internet andıcı tecrübesi olan İlker Başbuğ Paşa’nın da adı geçiyor diyorlar.

PÜSKEVİT SORUNUNA KÖKTEN ÇÖZÜM

Devlet bey ne olacak, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Onu yakın zamanda Ülker’in başında kayyım olarak atandığını göreceğiz. Böylece halkımızın püskevit sorunu kökten çözülmüş olacak.

En önemli makamlardan biri Reis sözcülüğü: Yeni sistemin fikir babası sayılan Burhan Kuzu hocamız Reislik makamının sözcüsü olacak. Artık Saray’a dair kurumsal açıklamaları onun ağzından duyacağız.

GELELİM KABİNEYE…

Reislik sistemi yürürlüğe girdiğinde her ne kadar Başbakanlık makamının pek bir anlamı kalmasa da bir sürü bakanı sevk ve idare edecek, yoklama alacak, konuşanları tahtaya yazacak birine ihtiyaç var. Yoksa her gün biri bir yerlerde pot kıracak, kim uğraşacak sonra.

Halkımızın tensipleriyle kabul edilen yeni sistemde Reis’in partisiyle bağını kesmesi gerekmediği gibi bundan böyle bakanların da eski işleriyle ilişkisini kesmesi gerekmiyor. Örneğin, bir şirketin CEO’su bakan olabilir, aynı zamanda CEO’luk görevini de sürdürebilir.

BAŞBAKAN, ENERJİ BAKANI VE POWERTRANS CEO’SU

Bu cümleden olarak, Reis’imizin enerjik damadı Berat Albayrak, Başbakanlık koltuğuna oturacak. Ek olarak başkasına asla emanet edilemeyecek kadar kritik koltuk, Enerji Bakanlığına da devam edecek. Bu arada IŞID petrollerinin ticaretini yapan Powertrans şirketinin CEO’luğunu da bundan böyle resmi olarak sürdürecek.

Mevcut Başbakan Binali Bey’in özellikle bulut teknolojileri konusundaki birikimi dikkate alınarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına getirilmesi bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in koltuğuna En Başdanışman, ekonomi dehası, yüce insan, Yiğit Bulut’un getirilmesi kesin gibi. Uzaktan kumandayla ekonomi yönetiminin sağlıklı olmadığı görülmüş, yeni dönemde sayın Yiğit Bulut’un sahaya bizzat inmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığına Polat Alemdar nezaret edecek. “İyi de kardeşim o kurgu karakter nasıl içişleri bakanı olabilir ki?” diyor olabilirsiniz. Zaten Süleyman Soylu da, Mehmet Ağar’ın yerine o makamda, Polat Alemdar’ın da fazla bir şey yapmasına gerek yok, arada hologramla çıkıp sağa sola bağırıp çağırsa kâfi.

KÜÇÜK REİS’E BÜYÜK GÖREV

Dışişleri Bakanlığı koltuğu yeni dönemde Sedat Peker’e emanet. Bugüne kadar bir Cumhurbaşkanı (Gül) bir de Başbakan (Davutoğlu) çıkarması nedeniyle hükümetin en kritik koltuklarından biri olan Dışişleri bakanlığı, haftalık ulusa sesleniş konuşmalarıyla göz dolduran, Türklük aşığı, babaların babası, Küçük Reis Sedat Peker’in bu makama atanmasıyla Büyük Reis’in gelecek planları az çok netleşmiş oluyor. Bir umuttur yaşamak!

Bir diğer Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın ne işe yaradığı pek bilinmediği için bu makam yeni dönemde olmayacak.

Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcılığı koltuğu ise tahmin edebileceğiniz gibi Egemen Bağış’ın. Hem böylece Müslüman olmayan ülkelere, mesela ABD’ye filan gidip tutuklanma tehlikesi yaşamamış olur. Egemen Bağış’ın AB Bakanlığı’ndan gelen vizyonuyla Diyanet İşleri Başkanlığı hususunda ‘birleştirici’ bir aday olabilecek Tuğçe Kazaz’ı düşündüğü de kulislere yansıdı.

Adalet Bakanlığını Twitter’da kurulacak bir heyet takip edecek. Böylece en ufak bir adaletsizlik bile Twitter’da doğrudan giderilecek. Bu heyetin koordinasyonunu Cem Küçük ve Ömer Turan’ın yürüteceği konuşuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığına Bilal Erdoğan getiriliyor. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığına ait tüm eğitim kurumlarını bundan sonra Türgev, Tügva ve Ensar gibi kamuya zararlı vakıflara devredileceği bildiriliyor.

Elde avuçta pek para kalmadığı için Maliye Bakanlığının yeni dönemde olup olmayacağı meçhul. Eğer bu bakanlık devam ederse en kuvvetli aday, paranın saklanması ve tasarrufu konusunda tecrübesiyle Halkbankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan görünüyor.

Ulaştırma Bakanlığı için Yeliz Adeley ismi kuvvet kazandı. Kendisini TBMM’den Ahmet Hamdi Çamlı ismiyle milletvekili rolü yaptığı sırada tanımıştık. Isıtmalı ve soğutmalı koltuk teknolojisiyle devrim yapacağı konuşuluyor.

Ulaştırma bakanlığı için bir diğer aday, Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk. Ancak her türlü uluslararası transport konusundaki ‘uzmanlığı’ nedeniyle Gümrük Bakanlığı koltuğuna oturması da ihtimal dahilinde.

Ticaret Bakanı olarak kayyımlığını yaptığı yüzlerce şirketi başarıyla batıran Babek Zencani’nin can arkadaşı, Süper Kayyım İmran Okumuş’un atanması bekleniyor. Türkiye’nin en büyük şirketi Varlık Fonu ve TMSF de kendisine bağlı olacak.

Reis’in diplomatik girişimleri sonucu serbest kalması beklenen Reza Zarrab’ın ülkesine dönüp Ekonomi Bakanı olması konusunda herkes müttefik. Bu sayede cari açığın kapanıp, 2019 seçimlerine kadar Dünya’nın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına gireceğimize kesin gözüyle bakılıyor. Hadi inşallah.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına İstanbul’un siluetini değiştiren müthiş adam, Ali Ağaoğlu getiriliyor.

Bayındırlık Bakanlığı Mehmet Cengiz’e verilecek. Bir yandan köprüler, otobanlar ve havaalanlarını düşündükçe, orman arazileri, köşkler ve yalılar akla geliyor…

ŞANGHAY BEŞLİSİ (ŞB) BAKANLIĞI PERİNÇEK’E

AB Bakanlığı’nın adı ŞB Bakanlığı (Şanghay Beşlisi Bakanlığı) olarak değiştirilecek, başına da bakan olarak Doğu Perinçek getirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için, Reis’in danışmanlarından Yusuf Yerkel’in adı geçiyor. Soma faciasında işçi yakınlarına gösterdiği sevgi ve şefkatin bu makama getirilmesinde etkili olduğu düşünülüyor.

Kalkınma Bakanı olarak adı geçen Fadıl Akgündüz’ün, Bayrampaşa’dan Maldivler’e kadar müşterilerini kalkındırma konusundaki üstün başarılarının dikkate alındığı söyleniyor.

DİĞER BAKANLIKLAR İÇİN EN GÜÇLÜ ADAYLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığına eğer Melih Gökçek, yurt dışındaki bütün paralarını getirirse Osman Gökçek’in nezaret edeceği iddia edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na en güçlü aday Kadir Mısıroğlu. Ancak Uğur Işılak ya da Nihat Doğan da olursa, şaşırılmamalı.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Oktar. Kendisinin kadına ve aileye verdiği değer ortada.

Milli Savunma Bakanlığı’nı özelleştirip SADAT’la birleştirme tasarısı gündemde. Eğer bu durum gerçekleşmezse şimdilik SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi, bakan olacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ormanlık alanların daha efektif ve kârlı kullanımı için doğrudan Katar’dan yürütülecek.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yeni Türkiye’de hayvanlara değer verip onları toplumda mevki sahibi yapan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğrudan bağlanması gündemde.

TRT Genel Müdürü Fatih Tezcan olacak. Tezcan’ın adı aynı zaman da Dışişleri Bakanı olarak da geçiyor. Dışişleri bakanı olduğu takdirde, Kahire, Şam, Bağdat, Mekke ve Medine’yi de topraklarımıza katarak büyük oyunu bozması bekleniyor.

Şimdilik bu kadar… Bizi izlemeye devam edin.

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BİZ KİM SARAY’DAN HABER ALMAK KİM

Şaka şaka.. Tabiiki bu yazılanların hiçbir doğru değil. Biz kim Saray’dan haber almak kim!

Bir yandan da ‘acaba’ dedik. Bugüne kadar olmaz denilen ne kadar absürdlük varsa oldu. Odunu koysam vekil seçtiririm diyen kafa, bu listedeki isimleri de çatır çatır bakan yapar, gayet de güzel yaparlar. Nasılsa tek işleri, Reis’i kutsayıp sağa sola atarlanmak. Zira kimse icraat beklemiyor onlardan.