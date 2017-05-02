Almanya’da Hizmet Hareketi’ne yakın kişileri fişledikleri ve Türkiye’ye bilgilerini gönderdikleri için casuslukla suçlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 16 imamdan 10’unun kayıp olduğu öne sürüldü.

Almanya’nın casuslukla suçlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 16 imamdan 10’unun kayıp olduğunu bildiren Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR), Diyanet tarafından görevlendirilen Türk imamların yargılanma sürecinden kaçmak için ülkeyi terk ettiklerini iddia etti. WDR’nin haberine kaynak olarak Alman hükümetine bağlı yetkililer gösterildi.

Alman hükümeti, DİTİB adına çalışan imamları, ‘Hizmet Hareketi’ne mensup olduğu öne sürülen kişiler hakkında bilgi topladıkları gerekçesiyle yabancı bir devlet adına casusluk yapmakla suçluyor.

Almanya’da başsavcılık 18 Haziran tarihinde DİTİB üyesi bazı imamlara yönelik Alman Ceza Yasası’nın 99’uncu maddesi uyarınca ‘istihbari çalışma’ yürüttükleri gerekçesiyle soruşturma açmıştı. 15 Şubat’ta ise suçlanan imamlara ait evlere baskın yapılmıştı.