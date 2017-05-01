Tutuklu gazetecilerle görüşen CHP heyeti bir rapor yayınladı. Raporda DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik’in ‘Otuz beş günlük bebeğimin yanında işkenceye uğradım, şiddet ve kaba kuvvete maruz kaldım’ sözleri yer aldı.

CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, vekiller Şanal Sarıhan, Necati Yılmaz ve Nurettin Demir’den oluşan heyet cezaevindeki gazetecilerle görüştü. Heyetin görüşmenin ardından yayınladığı raporda gazeteciler gözaltı sırasında maruz kaldıkları işkenceyi gündeme getirdiler.

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik, CHP heyetine, “35 günlük bebeğimin yanında işkenceye uğradım, şiddet ve kaba kuvvete maruz kaldım. Soğuk su dolu bir kabın içinde bekletildim. Balkonda yaptıkları bu işkenceyi de kamerayla kayıt altına aldılar” dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, heyetin hazırladığı raporda, Birgün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, Diken editörü Tunca Öğreten ve DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik’in şu sözleri yer aldı:

ÖMER ÇELİK: İŞKENCEYİ KAYIT ALTINA ALDILAR

Mailleri haber yaptım ama terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum. Otuz beş günlük bebeğimin yanında işkenceye uğradım, şiddet ve kaba kuvvete maruz kaldım. Beni balkona çıkardılar, burada bulunan ve içinde soğuk su olan genişçe bir kabın içine sokup beklettiler. Balkonda yaptıkları bu işkenceyi de kamerayla kayıt altına aldılar.

TUNCA ÖĞRETEN: HABER YAPMAYIN DEDİLER

Avukatım, Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait elektronik postaları paylaştığım için gözaltına alındığımı belirtirken, DHKP-C üyesi olduğum gerekçesi ile tutuklandığım ifade edildi. Gözaltı ve tutuklama kararı için birbirinden farklı iki neden! Söz konusu örgütle hiçbir zaman yan yana gelmedim. Gerçekten bir komedi yaşanıyor. Müjdat Gezen’in tiyatrosunu kundaklayan kişi, metroda bir kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tahliye edildi. Açıkçası bize; yak, yık, öldür, tecavüz et, çal, haber ol ama haber yapma mesajı veriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan cezaevindeki tüm gazetecilerin ‘terörist’ olduğunu dile getiriyor. Demek ki, Erdoğan iddianameleri görmüş. O halde biz hâlâ neden kendi iddianamelerimizi göremiyoruz? Yine Erdoğan, ‘Rıza Sarraf benim vatandaşım, elbette durumuyla ilgileneceğim’ diyor. Peki bizler Çin vatandaşı mıyız? Sadece gazetecilik yaptık. Yaptığımız haberler dünyanın her yerinde takdir görür, ödül alır.

MAHİR KANAAT: SUÇUMUZU BİLMİYORUZ

Suçumuzu bilmiyoruz. 102 gündür hukuksuzca cezaevinde tutuluyoruz. 24 günü gözaltında geçirdik. İddianamelerimizi istiyoruz ama ısrarla hazırlayıp, önümüze getirmiyorlar. Biz, gazetecilik yaptık. Kimileri gibi hırsızlık değil.