1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında OHAL şartlarında kutlanıyor. Taksim Meydanı’na bu yıl da izin verilmediği için KESK ve DİSK ile birlikte birçok sendika, Bakırköy Halk Pazarında kutlama yapıyor.

Polis havaya ateş açtı

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarının merkezi Bakırköy’de polisin miting katılımcılarına yönelik uygulamaları gerginliğe neden oluyor. Mitinge katılanları taciz eden polis tepki gösterenleri gözaltına alıyor. Bakırköy’deki 1 Mayıs alanı çevresinde alana giden katılımcılarla polisb arasında yaşanan gerginlik sonrasında polis, havaya ateş açtı. Bir kişinin polis tarafından gözaltına alınmak istenmesi nedeniyle yaşanan gerginlikte havaya açılan ateş sonrasında ölen ya da yaralanan olmazken bölgede gerginlik devam ediyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 1 Mayıs’ı İstanbul Bakırköy Halk Pazarı’nda kutlama kararı alırken, Hak-İş, Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen de 1 Mayıs için kutlama, etkinlik kararlarını belirledi. 1977’de 34 kişinin hayatını kaybettiği Kanlı 1 Mayıs’tan beri tartışmaların odağında yer alan Taksim Meydanı ve çevresi bu yıl da kutlamalara kapalı… İstanbul genelinde 30 bin polis görevlendirilirken, Taksim Meydanı’na girişe izin verilmiyor. Binlerce polisin konuşlandığı Taksim’de İstiklal Caddesi’ne de geçiş yok.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Devrimci Anarşist Faaliyet (DAF), Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Devrimci Yolda Özgürlük, Emek ve Özgürlük Cephesi, Maltepe Sokak Kültür Derneği, Mücadele Birliği Platformu, Partiza, Proleter Devrimci Duruş, Sosyalist Dayanışma Platformu ve Birleşik Devrimci Parti ise Taksim’de buluşacaklarını duyurmuştu.

Ankara’da iki miting

Ankara’da da Kolej Meydanı ve Tandoğan’da iki ayrı miting düzenleme kararı alındı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kolej’de toplanacak. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise resmi internet sitesinde 1 Mayıs’ta Tandoğan çağrısında bulundu:

“Türk İş her türlü demokrasi dışı girişime ve kıdem tazminatı saldırısına karşı tüm halkımızı 1 Mayıs’ta tüm halkımızı Tandoğan Meydanı’na davet ediyoruz.”

Moğollar İzmir’de sahne alacak

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları DİSK, KESK, TMMOB, Türk-İş, Birleşik Kamu İş, İZSMMMO, Liman-İş İzmir Şube çağrısıyla Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak. İzmir Limanı, Konak, Cumhuriyet Meydanı toplanma noktaları olarak belirlendi. Konak ve Liman yönünden iki ayrı yürüyüş kolu oluşturulacak. Miting alanındaki program 14.00’te başlayacak. Ortak hazırlanan metin DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı tarafından okunacak, konuşmaların ardından Moğollar grubu sahne alacak.

Diyarbakır’da adres İstasyon Caddesi

Diyarbakır’da 1 Mayıs mitingine katılım çağrısı yapan sendika ve meslek odalarının temsilcileri de İstasyon Caddesi’nde yapılacak kutlamaya katılım çağrısı yaptı.

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Sözcüsü Üzeyir Evrenk, 2015’ten bu yana ülkede hiç olağan olmayan günler yaşadıklarını belirterek, coğrafyalarında sürekli “savaş, ölüm ve katliamlar yaşandığını” söyledi. Evrenk, “Tüm işçileri, emekçileri ve halkımızı Amed Newrozu ve 16 Nisan’ın ‘hayır’ ruhuyla 1 Mayıs alanına bekliyoruz. 1 Mayıs’ta tüm emekçi kadınların, gençlerin, yoksulların, işçi sınıfının yapılacak kutlamalarda yer almaları gerekiyor” dedi.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Üyesi, Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Orak da, “İşçi haklarının ve cinayetlerinin sonlandırmasına güçlü karşı çıkmalıyız. Emekçi ve işçiler dışında da herkesin 1 Mayıs alanına gelip destek vermesini bekliyoruz. Bizler TMMOB olarak her sene olduğu gibi yine alanlarda olacağız. Coşkulu bir şekilde 1 Mayıs’ı kutlayacağız. Tüm emekçileri, mühendis, mimar ve şehir planlayıcılarını mitinge bekliyoruz” dedi.

HAK–İŞ “Erzurum” dedi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) “1 Mayıs’ta, Erzurum’da, 81 ilde ve tüm Türkiye’deyiz” açıklaması yaptı. Konfederasyon Erzurum merkezli kutlamalardaki taleplerini, “Taşeron işçilere kadro, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesi, kamu sözleşmelerinin hızla, sosyal diyalogla ve çalışanların talepleri doğrultusunda çözülmesi” şeklinde sıraladı.

Türkiye Kamu Sen Eskişehir’de, Memur Sen Kütahya’da

Türkiye Kamu Sen 1 Mayıs’ı Eskişehir Odun Pazarı Meydanı’na kutlayacak. Türkiye Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk, 1 Mayıs’a ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Kadrosuz, güvencesiz istihdam çabaları, her geçen gün artan işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, kamudaki gayri ahlaki yöntemler ve tüm sorunları dile getirmek için kamu çalışanlarını 1 Mayıs’ta Eskişehir’de yapacağımız kutlamaya davet diyorum. Kadrosuz, güvencesiz çalışmanın neredeyse asıl istihdam biçimi haline getirilmek istendiği, işsizliğin yüzde 13’e yükseldiği, gelir dağılımı adaletinin sağlanamadığı, yandaş kadrolar oluşturmak için her türlü gayri ahlaki ve hukuki mevzuatın çıkarıldığı ülkemizde, bu uygulamalara sessiz kalınamaz.”

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 1 Mayıs’ı Kütahya Zafer Meydanı’nda kutlayacaklarını duyurdu. Yalçın, gündeme getirecekleri talepleri şu şekilde sıraladı:

“Ek ders tutarı ve ek ödemede oran artırılsın, döner sermaye adaleti sağlansın, İLİTAM’a kontenjan artsın, sınavsız geçişin yolu açılsın, kamudaki tüm 4/B ve 4/C’li sözleşmelilere kadro verilsin, Sosyal Denge Tazminatı sözleşmelerine getirilen her türlü kısıtlamalar kaldırılsın, tarımda ÜTP mahsuplaşması, ormanda rotasyon kaldırılsın, döner sermayeden pay istiyoruz, PTT VE TRT’de yüzde 20 oranında çalışanlara kâr payı dağıtılsın, gece tazminatı verilsin, dini ve milli bayramlar ile hafta sonu tatillerinde nöbet tutanlara nöbet ücreti ödensin, emeklilere aile yardımı ödensin.”

Taksim kapalı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na izin verilmemesi nedeniyle kapatılan yol ve iptal edilen toplu taşıma seferlerini açıkladı.

Buna göre saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacak. Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecek.

Valilik sitesinde yer alan açıklamada “İşçi ve emekçilerimizin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması Devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır. 1 Mayıs’ın işçi ve emekçilerimizle huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla tedbirler alınmıştır. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar; vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlar dışında yapılan toplanma çağrılarına itibar etmemeleri, resmi kurumlarımızın ve görevli personellerin ikaz ve uyarılarını dikkate almaları ve alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara uymaları hususlarında destek, anlayış ve hassasiyet beklentimizi ifade ederiz” denildi.