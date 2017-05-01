Kanada Federal Milletvekili Judy Sgro, Nile Academy öğrencilerini Kanada Başbakanı Justin Trudeau adına ödüllendirdi.

Kanada federal milletvekili, aynı zamanda Kanada-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu başkanlığını da yürüten Judy Sgro, Toronto Nile Academy’de düzenlenen ‘Multicultural Festival’ etkinliğine katıldı.

Nile Academy’de okuyan 28 farklı ülkeden öğrencilerin, kendi ülkelerinin kültürünü tanıttıkları festivali ziyareti esnasında ülke standlarını gezen Judy Sgro, yıl boyunca ulusal ve uluslararası yarışmalarda, bilim, robotik, sanat ve spor dallarında ödül alan 85 öğrenciye Kanada Parlamentosu’nun özel sertifikasını verdi.

Konuşmasında, öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini başarılarından dolayı tebrik eden Judy Sgro, Nile Academy öğrencilerinin başarılarından gurur duyduğunu, ailelerinde gurur duyması gerektiğini ve öğrencilerin sertifikalarını Kanada Başbakanı Justin Trudeau adına takdim ettiğini ifade etti.

Nile Academy bu yıl 2900 devlet ve özel okulunun katıldığı eyalet sınavında Ontario Eyaleti’nde birinci olurken aynı zamanda İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi tarafından Kanada’nın en iyi eğitim veren okullarından biri olarak seçilmişti.