15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL ile birlikte yayımlanan KHK’larla, Milli Kütüphane arşivine de yasak getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, KHK’lara dayanarak; kapatılan gazeteler ve dergilerin araştırılmasını yasakladı.

“Milli kültür araştırmalarını desteklemek, bütün eser ve belgeleri toplamak, her türlü ilim ve sanat çalışmalarını kolaylaştırmak için okuyucu ve araştırmacılara hizmet vermek” amacıyla varlığını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Milli Kütüphane’de KHK’lerle kapatılan dergi ve gazeteler için yasaklı bölüm oluşturuldu.

Cumhuriyet’tin haberine göre, Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman’a resmi yazıyla talimat gönderen Bakanlık, 15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL’i ve beraberinde gelen KHK’ları hatırlattı. Milli Kütüphane de bakanlıktan gelen talimat üzerine 29 yayın evinden çıkan dergi ve gazetelerin araştırılmasını yasakladı. Kütüphanenin araştırma katında yer alan Süreli Yayınlar Bölümü’ne ‘Yasaklı Yayınlar Tablosu’ asıldı. Bakanlık talimatının ardından kütüphane uygulamalarının dikkat çeken yanı ise yayınların belirli bir tarihe kadar değil süresiz olarak yasaklanması oldu.

Yasaklı yayınlar içinde hukuksuzca kapatılan Zaman, Bugün, Millet, Meydan, Yarına Bakış, Yeni Hayat gazeteleri; Aksiyon, Nokta, Sızıntı dergileri yer alıyor. Geçmiş yıllara ilişkin yayınlar hakkında araştırma yapan akademisyenlerden hangi yayın hakkında ve neden araştırma yapacakları hakkında dilekçe istendiği öğrenildi. Akademisyenlerin gönderdiği dilekçeler birikmeye devam ederken yazılı izin taleplerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müsteşarları tarafından onaylanması zorunlu kılındı.