Sloganı “Özgür Ansiklopedi” olan ve kullanıcıların online olarak geliştirebildikleri ansiklopedi sitesi Wikipedia’ya erişim Türkiye’de yasaklandı.

Türkiye’de, dünya genelinde internetin en çok kullanılan mecralarından olan online ansiklopedi sitesi Wikipedia’ya erişim yasaklandı. Yasak kararı Türkçe’nin dışında diğer dillere olan erişimi de kapsıyor.

Confirmed: All editions of the #Wikipedia online encyclopedia blocked in #Turkey as of 8:00AM local time https://t.co/ybFolRmsOs pic.twitter.com/hI9tn4bHe5

Yasaklama bu sabah saatlerinde anlaşıldı. Yasak, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Wikipedia, güncellenebilir taslak veritabanı olarak sürekli genişlemesiyle de milyonlarca insan tarafından kullanılıyor.

İnternet kullanıcılarının katkılarıyla hazırlanan dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia’ya Türkiye’den erişim engellendi. Yasağın sebebinin, Wikipedia içerisinde Türkiye’yi ‘terörle’ aynı düzlemde gösteren içerikler tespit edildiği, bununla ilgili girişimler başlatılması olduğu belirtildi. Site yetkilileriyle gerekli yazışmalar yapılmasına rağmen içeriklerin kaldırılmadığı gerekçe gösterilerek Wikipedia sitesine erişim engeli getirildi.

BTK’nin “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden yapılan sorgulamalarda siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” konulduğu yazısı konuldu:

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ‘nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”