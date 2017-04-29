Mazlum Çimen, TRT’nin Erdal Erzincan’a yasak getirdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Çimen, “Bu doğruysa bende benim müziklerimin TRT de çalınmasını yasaklıyorum” dedi.

Sanatçı Mazlum Çimen, Erdal Erzincan’ın şarkılarının TRT’de yasaklandığı iddialarını tepki gösterdi.

Mazlum Çimen Twitter hesabından, “Erdal’ın (Erzincan) TRT de çalması yasaklanmış… Diyorum ki bu doğruysa bende benim müziklerimin TRT de çalınmasını yasaklıyorum” şeklinde bir mesaj paylaştı.

TRT’nin, halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan’a yasak getirdiği öne sürülmüştü. Dün açıklama yapan Erzincan, şunları söylemişti: “TRT’den bana bir yasak gelmiş. Eğer doğru ise buna hayır demezem!”

Erdal'ın (Erzincan) trt de çalması yasaklanmış.. diyorumki bu doğruysa bende benim müziklerimin trt de çalınmasını yasaklıyorum :)) haydi.. — MazlumCimen (@MazlumCimen) April 28, 2017