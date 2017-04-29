AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’dan beri ülkeyi yönetmenin yeni yöntemi olarak kullandığı Kanun Hükmü’nde Kararnameler (KHK) ile devlet memurlarını ihraçlara ve absürt kararlar almaya devam ediyor.

Üçüncü kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 689 ve 690 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan 689 sayılı KHK ile 484 akademisyen ve 98 iaderi personelin görevine son verildi, 3 bin 939 kişi kamudan ihraç edildi.

Yeni KHK ile muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verildi.

Yayınlanan KHK ile yurtdışında burslu okuyan 59 öğrencinin de ilişiği kesildi. Radyo ve televizyonlarda takviye edici gıda ve sağlık ürünlerinin de satışı yasaklandı. Ayrıca evlilik programlarının yasaklandığı ifade edildi.

İhraç olan isimlerden üçü TBMM’de, üçü Danıştay’da, 19’u Yargıtay’da, altısı Yüksek Seçim Kurulu’nda, altısı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda, üçü Başbakanlık Merkez Teşkilatı’nda, 201’i Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, ikisi Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda, 23’ü Sermaye Piyasası Kurulu’nda, biri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda, biri Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nda, 1127’si Adalet Bakanlığı’nda görevliydi.

235 kamu personeli göreve iade edildi

14 dernek kapatıldı, 5 dernek ise tekrar açıldı. KHK ile 8 vakıf ve bir gazete de kapatıldı.

Adalet Bakanlığı’ndan bin 127 personelin, Diyanet İşleri’nden 201 personelin ihraç edildiği öğrenildi.