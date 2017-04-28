Karadeniz’de (Kilyos açıklarında) Romanya’dan canlı koyun taşıyan “Youzarsıf H” isimli yük gemisi ile “RFS Liman” adlı Rus askeri casusluk gemisi çarpıştı. Çarpışma sonucunda Rus askeri gemisi tamamen batarken, Romanya’dan koyun taşıyan yük gemisi olayı hafif hasarla atlattı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kazanın aşırı sis nedeniyle yaşandığı belirtildi. Kazadan sonra batan Rus gemisindeki 78 askerin tamamının kurtarıldığı belirtildi. Kazazede Rus askerlerinin 15’inin kuru yük gemisi mürettebatı tarafından kurtarıldığı diğerlerinin ise sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

“Youzarsıf H”isimli yük gemisi, Köstence (Midia-Navodari) Limanından yüklediği 8 bin 800 canlı koyunu Ürdün’e götürüyordu. Olayda canlı hayvanların da zarar görmediği ve yük gemisinin (tedbir amaçlı) istikametini tekrar Köstence’ye çevirerek hayvanları buradaki limana bırakacağı vurgulandı.