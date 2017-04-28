TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, yasada olmasına rağmen 3 aydır hayata geçirilmeyen OHAL Komisyonu için konuştu. Arınç, OHAL’den sonra yaşananların zulüm olduğunu söyledi. Komisyonun kurulması için Başbakan Binali Yıldırım’a yalvardı.

Best Fm’de konuşan Arınç. “”Bu zulüm olaylarını gözden geçirmekte fayda var. F… ile mücadele hukuk içinde yapılmalı. Kurduğumuz partinin içinde ‘adalet’ kelimesi var. Sayın Cumhurbaşkanı zulmü sevmez. Başbakanımız zulmün yanında olmamıştır. O yüzden bu zulmün incelenmesinde fayda var. 3 ay oldu OHAL inceleme komisyonunun kurulacağının duyurulması. Ancak hala faaliyete geçmedi. Rica ediyorum hükümetten. Bunun bir an önce hayata geçmesinde fayda var. Başbakan Binali Yıldırım’a bu açıdan yalvarıyorum.” dedi.

Manisa’da birçok kişinin F… suçlamasıyla gözaltına alındığını söyleyen Arınç, “Bunların arasında çok iyi tüccar, çok iyi eğitimci, çok iyi avukatlar da var. Bunlar sempati düzeyinden ötesine gitmemişler. Bunları hazmetmem mümkün değil. Bunlar devlete darbe girişimi yapan kişilerle işbirliği yapmış değiller. HSYK’dan bir ricam var. 18 ay oldu. Ne olur buradaki savcılara şunu sorun aradan 2 yıla yakın zaman geçti. Bu adamlarla ilgili neden bir dava açmıyorsunuz, tutukluluk durumlarını inceleyip de neden tahliye etmiyorsunuz? Suçlarını yüzüne okumuyorsunuz? Evrensel hukuk kurallarına göre suçlamalar yüzüne okunur. Benim ortağımla aradan 1 yıl geçtikten sonra ne gibi suçlama olduğunu bilmiyorum ama Manisa’da haksızlık ve zulme varan olaylar var. Sadece Manisa’da değil her yerde var” ifadesini kullandı.

Metiner’e cevap: Adıyaman’dan geldiler yalvardılar, ‘Bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor’ diye

Arınç, ayrıca kendisine yönelik “Gönül dünyamızda yeri yok” diyen AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ile ilgili olarak da “Meclis’te sevilmediğinin tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar ‘Bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor’ dediler. Onu oradan alıp İstanbul’da orta sıralara verdiler” ifadesini kullandı.

Arınç’ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle: “Metiner kimdir ki sözleri bu kadar kıymetli olsun, internet sitelerinde kendine yer bulsun. Benim de gönül dünyamda bir sinek ısırığı kadar yeri yok. İyi bir siyasetçi değil, çok yanlış hareketler yapılıyor. Meclis’te sevilmediğinin de tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar ‘Bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor’ dediler. Onu oradan alıp İstanbul’da orta sıralara verdiler. Ben kendisinin AK Parti’ye bir şey kattığını düşünmüyorum. Kendisi daha önce de başka siyasi partilerde yer almıştı.”

Bundan sonra ne yapacak?

Arınç bundan sonra ne yapacağına dair şöyle konuştu: “Maddi destek bulursam vakıf kuracağım. Siyasi ahlak için çalışmalar yapacağım. Hukuk danışmanlığı ve hukuk arabuluculuğu yapmak istiyorum.”