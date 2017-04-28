Meclis başkanlığına bir Arnavut asıllı parlamenter seçilince aşırı sağcılar Makedonya Meclisi’ni bastı. Sosyal Demokrat Parti’nin üyelerine saldıran göstericiler milletvekillerini yaraladı.

Eski Başbakan Nikola Gruevski liderliğini yaptığı Birleşik Makedonya hareketi üyeleri, Meclis başkanlığına Arnavut asıllı bir milletvekilinin seçilmesi üzerine meclisi bastı. Aralık 2016’da düzenlenen seçimlerde Sosyal Demokratlar birinci parti çıkmış ve Arnavut kökenlilerin partileriyle bir koalisyon oluşturdu.

PARTİ BAŞKANI YARALANDI

Meclis başkanlığına da ülke nüfusunun yüzde 25’ini oluşturan Arnavut toplumundan bir isim seçildi. Bunun üzerine aşırı sağcılar önceki gün meclisi bastı. Çıkan kavgada Sosyal Demokratların lideri Zaev’in yüzü kanlar içinde kaldı.

CUMHURBAŞKANINDAN ÇAĞRI

Sosyal Demokratlar ile Arnavutlar’ın hükümet kurmasına izin vermeyen Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, olayların ardından siyasi parti liderlerini toplantıya çağırdı. İvanov, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunarak, “Sizleri soğukkanlı kalmaya, çeşitli provokasyon, yalan haber ve manipülasyonları dikkate almamaya davet ediyorum” dedi.

DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMAZ

Makedon meclisindenki olaylara ABD, NATO ve AB’den de tepkiler geldi. Yaşananların demokrasilerle bağdaşmadığının altı çizildi. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ise “Şiddetin parlamentolarda yeri YOK. Demokratik süreç işlemeli” diyerek tepkisini dile getirdi.