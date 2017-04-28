ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in 2014 yılında ordudan emekli olduğunda Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon’ın ‘önceden onayı’ olmadan yabancı hükümet kaynaklı para kabul etmemesi yönünde yetkililerce uyarıldığı ortaya çıktı.

Böyle bir uyarının yapıldığına ilişkin bilginin yer aldığı belgeler, Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu’nun en kıdemli Demokrat üyesi Elijah Cummings tarafından açıklandı. Demokrat Kongre üyesi Cummings, Pentagon’da Flynn hakkında yeni soruşturmanın açıldığını da duyurdu. Pentagon müfettişlerince açılan soruşturmada, bu ödemelerin yabancı hükümetlerden gelen para kapsamına girip girmediği ve Flynn’in bunlar hakkında askeri yetkililere usüle uygun şekilde bilgi verip vermediği araştırılıyor.

Amerikan kara kuvvetlerinde eski bir korgeneral ve Savunma İstihbarat Ajansı’nın da eski şefi olan Flynn daha sonra, Rus devlet destekli RT televizyonu ve Türkiye hükümetiyle bağlantılı, sahibi Türk olan bir şirket dahil yabancı çıkarlar yararına yürüttüğü çalışmalardan dolayı on binlerce doları bulan ücretler almıştı.

Amerikaninsesi.com’un haberine göre, hem Cummings hem de Denetim ve Hükümet Reformu Komisyonu’nun başkanı Cumhuriyetçi Jason Chaffetz daha önce yaptıkları açıklamada, kara kuvvetlerinden Flynn’in Rus ve Türk şirketlerinden aldığı ödemeler hakkında gerektiği şekilde bilgi verip vermediği ve izin alıp almadığı konusunda bir karar almasını istemeyi planladıklarını söylemişti.

Cummings’in Perşembe günü açıkladığı kilit belgede, Flynn’in Ekim 2014’de Savunma İstihbarat Ajansı’nın bir yetkilisi tarafından, yabancı hükümetlerle bağlantılı herhangi bir geliri kabul etmeden önce izin alması gerektiği yönünde uyarıldığı görülüyor.

Belgeye göre Flynn, Amerikan anayasasının ikramiyelerle ilgili hükmünün “öncesinde Kongre’nin rızası olmadığı müddetçe yabancı bir hükümetten” herhangi bir ödeme ya da hediye alınmasını yasakladığı konusunda açık şekilde bilgilendirilmiş.

Temsilciler Meclisi’ndeki denetim komisyonunun liderleri hafta başında yaptıkları açıklamada, Flynn’in aldığı ödemeler için izin istediği ya da orduyu bilgilendirdiği yönünde bir kanıtın olmadığını söylemişlerdi. Kara Kuvvetleri Sözcüsü Cynthia Smith de yaptığı açıklamada, “Flynn’in yabancı istihdam için kara kuvvetlerinden izin istediği yönünde bir kayıt bulamadık” dedi.

Komisyonun başkanı Chaffetz Associated Press haber ajanısına yaptığı açıklamada, “Flynn’in yabancı bir hükümetten para kabul etmek için onay alması gerekiyordu. Bunu yaptığına dair bir kanıta ulaşamadık” diye konuştu. Ancak Chaffetz’ın Cummings’in bugünkü basın toplantısına katılmaması dikkat çekti.

Flynn’in Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlığı görevi öncesinde ve sırasında yabancı yetkililerle temaslarına dair Kongre’de başka soruşturmalar da yürütülüyor. Trump, Flynn’i, Rus yetkililerle görüşmeleri hakkında yönetimin üst düzey yetkililerine eksik bilgi verdiği gerekçesiyle istifaya zorlamıştı. Bu temaslar, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin daha geniş kapsamlı soruşturmaların parçası olarak inceleniyor.

Cummings, “Bu belgeler Flynn’in Pentagon’dan tarafından açıkça uyarıldıktan sonra yabancı kaynaklardan aldığı ödemeleri niçin gizlediği hakkında derin sorular uyandırıyor. Bir sonraki adımımız, Beyaz Saray’dan istediğimiz belgeleri almak olacak, ki böylece soruşturmamızı tamamlayabiliriz” diye konuştu.

Ancak Beyaz Saray daha önce komisyona, Flynn’in güvenlik soruşturmasıyla ilgili istenilen belgeleri gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle teslim etmeyeceğini iletmişti.

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