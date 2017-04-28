Sağlık sektöründen, toplu ulaşım sistemine, bilgisayarla sanattan, robot geliştirmeye kadar günlük hayatı her alanda kolaylaştıran ve güzelleştiren birbirinden ilginç projelerin yer aldığı ‘Infomatrix 2017’ Bilişim Olimpiyatları Finali, Uluslararası Bükreş Koleji (ISB) Kampüsünde düzenlenen görkemli açılış töreniyle başladı.

Açılışı, Romanya Parlamentosu Teknoloji Komisyonu Başkanı Varujan Pambuccian, Endonezya Malezya, Ukrayna, Litvanya, Meksika ve Türkmenistan’ın Bükreş Büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı. Folklor gösterileri ile renklenen Olimpiyatlara katılan öğrenciler, kendi ülke bayrakları ve yöresel kıyafetleri ile rengarenk bir mozaik oluşturdu.

28 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında devam eden Olimpiyatlarda dünyanın dört bir tarafından seçilip gelen 350 bilişim projesi yarışıyor.

Bu sene 15’incisi düzenlenen Infomatrix Bilişim Olimpiyatları Finaline 45 ülkeden 700’den fazla öğrenci ve rehber öğretmenleri katılıyor.

Romanya Eğitim Bakanlığı ile Lumina Eğitim Kurumları’nın ortaklaşa düzenlediği Olimpiyatlar; Programlama, Bilgisayarla Sanat, Sistem Kontrol, Kısa Film ve robot geliştirme olmak üzere 5 farklı kategoride düzenleniyor.

Yarışmanın resmi partnerleri arasında; ‘Microsoft România’ ve ‘Star Storage’ bilişim ve teknoloji şirketleri yer alıyor.

İlk defa 2003 yılında start verilen Infomatrix Olimpiyatları; gençlerin yeteneklerini ve hayal güçlerini teşvik amacıyla düzenleniyor.

Meksika, Kazakistan, Ukrayna, Polonya ve Romanya’da gerçekleştirilen ulusal ve bölgesel yarışmaları kazanan öğrenciler bu aşamadan sonra Bükreş’te düzenlenen finale katılmaya hak kazanıyor.

Dünyanın farklı din, dil ve kültürlerinden gelen öğrenciler 4 gün boyunca kültürlerarası kaynaşma, işbirliği ve dostluklar kurma imkanı da buluyor.