23 Nisan’da bakanlık koltuğuna oturtulan bir çocuk konuşmasında “dinlerarası diyalog” dedi diye iki öğretmen açığa alındı. Gerekçe “dinlerarası diyalog kavramının Gülen ile özdeşleşmesi”…

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı 23 Nisan’da bakanlık koltuğuna oturan ‘çocuk bakan’, konuşmasında “Medeniyetler ittifakı girişimimiz, kültürler ve dinlerarası diyalog bağlamında önde gelen bir proje konumuna ulaşmıştır ” dedi diye iki öğretmeni açığa alındı.

Türkiye’de “dinler arası diyalog” kavramının Fethullah Gülen ile özdeşleştiği ve küçük çocuğun konuşmasının da bu kapsamda olduğu yönündeki iddialar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

Odatv’de yer alan habere göre bakanlıktan önce Ankara Valisi Ercan Topaca’nın emriyle konuşmayı ve 23 Nisan’da çocukların organizasyonunun düzenleyen iki öğretmen açığa alındı.

Açığa alınan iki öğretmenin, bu çalışmayı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Güngör’ün emriyle yaptığı belirtildi.

Öte yandan açığa alınan öğretmenlerin, Beştepe’deki 23 Nisan programını da organize eden isimler olduğu öğrenildi.