AKP kendi polis teşkilatını oluşturmak için referandum sonrasında düğmeye bastı. Binlerce kişiyi tutuklayan, yüz binlerce kişiyi işten atan AKP şimdide Emniyet teşkilatını bitiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki cadı avı hukuksuz operasyonlara yeni bir dalga eklendi. Son olarak 9 bin 103 polis açığa alındı. İstanbul’da 2 bin 500 Ankara’da bin 350 olmak üzere Türkiye genelinde açığa alınan polislerle ilgili müfettişler soruşturma yürütecek.

Soruşturmalar sonunda sözde ‘F… örgütüyle bağlantısı tespit edilen teşkilattan atılacak, diğerlerinin göreve iade edileceği açıklandı. İhraç kararının bugün Türkiye’de 81 ilde yapılan operasyonlardan sonra verilmesi dikkat çekti.

Emniyet’ten cadı avı açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı; “667 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin” 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen F… ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır.”