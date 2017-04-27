2016 Eurovision şarkı yarışması birincisi Kırım Tatarı Camala (Jamala) camide kıyılan nikahla aktivist Seyit-Bekir Süleymanov’la evlendi.

2016 Eurovision şarkı yarışmasının galibi, caz sanatçısı Kırım Tatarı Camala (Jamala) Ukrayna’nın başkenti Kiev’de camide kıyılan nikahla aktivist Seyit-Bekir Süleymanov’la evlendi.

Kişisel facebook sayfasında açıklama yapan Camala, “Düğün günü. Biz Seyit-Bekir’le evlendik! Tebrikler için herkese teşekkür ederiz! Camala’nız…” mesajı yayınladı.

Qırım Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Kırım Tatar kökenli Ukraynalı sanatçı Camala, kendisine evlenme teklifinde bulunulduğunu hayranlarıyla paylaşmış, parmağındaki yüzüğün göründüğü bir fotoğrafını paylaşarak “Ben evet dedim” diye yazmıştı.

Camala’nın hayatını birleştirdiği Seyit-Bekir Süleymanov Kiev’in Taras Şevçenko Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesi’nden mezun oldu. Süleymanov, Kırım Tatar gençlerinin problemlerinin çözülmesine yardımcı olan sosyal ve siyasi projelerde yer almasıyla tanınıyor.