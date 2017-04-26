Romanya Ulusal Kimya Olimpiyatları (Olimpiada Nationala de Chimie), 19 -25 Nisan tarihleri arasında Targovişte’de düzenlendi. Olimpiyat yarışında Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi (ICHB) öğrencisi Mircea Raul Bodrogean en yüksek puanı alarak mutlak birinci seçildi.

Eğitim Bakanlığı Dâmboviţa Eğitim Müfettişliğinin organizasyonluğunda düzenlenen Kimya Olimpiyatlarına 8 ve 12’inci sınıf arasındaki öğrenciler katıldı. Olimpiyata ülke genelindeki farklı okullardan gelen 369 öğrenci dereceye girebilmek için ter döktü.

Targovişte Valahia Üniversitesinde teorik ve Uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde düzenlenen sınavda büyük bir başarıya imza atan Lumina Eğitim Kurumlarına bağlı (ICHB) 8.sınıf öğrencisi Mircea Raul Bodrogean, en yüksek notu elde ederek mutlak birinci seçildi.

Dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.