Siirtli Barış Yazgı müzik eğitimi için çıktığı Belçika hayali Ege’de son buldu. İçinde olduğu tekne battı, Barış kemanına sarılmış bir şekilde ölü bulundu.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Bademli Köyü sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek üzere denize açılan ve uluslararası sularda önceki gün batan tekneden dram çıktı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı arama-kurtarma çalışmaları sırasında, denizde 7 cesede ulaşıldı.

DHA‘nın haberine göre cesetler, sudan alınarak Babakale Limanı’na getirildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybedenlerden biri de Siirt doğumlu Barış Yazgı’ydı. Deniz üzerinde kendisine ait kemanın kutusuna sarılmış olarak bulunan Barış Yazgı’nın, keman kutusundan da çok sayıda nota kâğıdı da çıktı.

Yazgı’nın, müzik eğitimi için Belçika’ya gitmek istediği, ancak vize alamayınca mültecilerle Ege Denizi’ne açıldığı belirtildi.