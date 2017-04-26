IŞİD hakkında bir belgesel için çalışırken Hatay’da gözaltına alınan ve 14 gün sonra sınır dışı edilen İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande, kendisine tercüman verilmediğini söyleyerek, “Arapça bildiğim için bu dilde sorgulamak istediler” dedi.

Hatay’da 9 Nisan’da gözaltına alınan ve ardından Muğla’da bir geri gönderme merkezine götürülen ve toplam 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra sınır dışı edilen İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande, kendisine İtalyanca bir tercüman sağlanmadığını, Arapça sorgulanmak istediğini söyledi.

Geri Gönderme Merkezi’nde sürekli IŞİD’le ilgili sorular sorulduğunu belirten Grande, “Soruların Ankara’dan geldiğini söylüyorlardı, ama hangi kurumdan bilmiyorum” dedi.

Gözaltı süresinin 10 gününü Muğla’daki Geri Gönderme Merkezi’nde geçiren ve temel haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle 6 gün açlık grevi yapan Gabriele Del Grande, ülkesine ulaşmasının ertesinde başkent Roma’daki Yabancı Basın Derneği’nde yaşadıklarını anlattı.

‘SINIRDA DEĞİL RESTORANDA GÖZALTINA ALINDIM’

IŞİD’in doğuşunu ve Suriye iç savaşını anlatacağı yeni kitabı için Hatay’a gittiğini söyleyen Del Grande, “Suriye’ye geçmek isterken gözaltına alındığım iddiası doğru değil. Ben o sırada, kentin en iyi restoranlarından birinde kitabım için buluştuğum bir kaynağımla yemek yiyordum. 8 sivil giyimli kişi gelip kimlik kontrolü yaptı, beni ve yanımdaki kişiyi gözaltına aldı. Yani savaş bölgesinde değildim, bir restorandaydım ve tarih yazılmakta olan bölgede kitabım için biyografiler toplamaktaydım” dedi.

Del Grande özgürlük hakkının ihlal edildiğini söyleyerek, “Hâlâ neden gözaltına alındığımı bilmiyorum ve bu çok ağır bir durum. Avukatlarım bunu araştıracak. Sınır dışı edilirken elime bir belge dahi verilmedi” dedi.

‘2013’TE SINIR POLİSİ CİHATÇILARI ‘BUYRUN’ DİYEREK GEÇİRİYORDU’

Türkiye’nin son aylarda talep ettiği gibi bir gazeteci akreditasyonu olmadan bu ülkeye gittiğini belirten Del Grande, şöyle konuştu:

“Ancak pasaportum ve bu ülkeye giriş iznim vardı. Eylül’den beri Avrupa’yı, Irak Kürdistan’ını, Yunanistan’ı, Türkiye’yi gezerek, Suriyeli kaynaklarla görüşüyorum. Ben daha çok serbest çalışan bir araştırmacıyım. Bu şekilde 3 kitap yazdım. Türkiye’ye son aylarda 4 kez bunun için gittim. Ancak hiç sorun yaşamadım. 2012-2013’te Kilis’ten Suriye’ye sorunsuz geçiyorduk. Çeçenlerin, Suudilerin, IŞİD için savaşanların yanında rahatlıkla geçiliyordu; sınır polisi ‘buyurun buyurun’ diyerek geçiriyordu herkesi. Hangi basın akreditasyonundan bahsediyoruz?”

Kendisine İtalyanca bilen bir çevirmen sağlanmadığını da anlatan Del Grande, “Arapça bildiğim için beni biraz bu dilde sorgulamak istediler ve Türkçe bilmiyorum, ama bana bu dilde bir belge imzalattılar, ancak içeriğinin ne olduğunu hâlâ bilmiyorum, bir kopyasını da vermediler” diye konuştu.

‘ANKARA’NIN TALİMATIYLA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER’

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, gözaltı boyunca kendisine yaptığı işle ilgili sürekli sorular sorulduğunu belirten Gabriele Del Grande, şöyle devam etti:

“Soruların Ankara’dan geldiğini söylediler bana, ancak hangi ofisten, kurumdan bunu belirtmediler. Ben de bu soruları cevaplamayı sürekli reddederek, orasının bir geri gönderme merkezi olduğunu, sorgulanamayacağımı, eğer işimle ilgili bir soru sorulacaksa bana avukat hakkı tanınmasını istedim. Sürekli Suriye ‘de bir bağlantım olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı. Dış dünyayla bağlantı kurmamı da engellediler, telefonumu aldılar ve bunun hep Ankara’nın talimatıyla olduğunu söylediler. Ancak objektif olmam gerekirse, tüm bunlar yaşanırken hiç şiddet görmedim. Aksine oldukça saygılı davranıldı.”

Gazetecilerin, işlerini yaptığı gerekçesiyle suçlanmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Gabriele Del Grande, “Bu yaşadığım deneyimden sonra cezaevindeki gazetecilere kendimi daha yakın hissettim” dedi.

“Ben şanslıydım” diyen Del Grande, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de 174 gazeteci tutuklu, ben de 175’inciydim. Ancak diplomatik baskılar ile gerek Türkiye’de gerek İtalya’da medyanın ve sivil toplumun harekete geçmesiyle serbest bırakıldım. Bu, özellikle tecrit altında tutulduğum günlerde (9 gün) bana güç verdi. Benim için harekete geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Türkiye’de ve dünyanın başka yerlerinde birçok gazetecinin cezaevinde olduğunun altını çizen Del Grande, “Onları da unutmayalım. Buradan onların serbest bırakılması çağrısı yapıyorum” dedi.

Bu şekilde gözaltına alındığı için bir kahraman olarak addedilmek istemediğini dile getiren Gabriele Del Grande, “Böyle bir olay yaşayan tek insanmışım gibi davranılmasını istemiyorum” dedi.

Kitabına ilişkin topladığı belge ve bilgilere gözaltı süresince el konulduğunu ve onların titizlikle incelendiğini anlatan 35 yaşındaki gazeteci, “Kitap projem devam ediyor. 2 ay kadar bir süre sonra hazır olmuş olacak” diye ekledi.

GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM’

Her şeye rağmen Türkiye ve Türk halkına dostane duygularla ülkeden ayrıldığını dile getiren Del Grande, “Beni havalimanına götüren polislere, ‘geri dönmek için sabırsızlanıyorum’ dedim. Bu, politikanın ötesinde halklar arasında yaşanan bir kaza değildi, sadece kurumsal bir şiddetti” diye konuştu.

Türkiye’ye giriş yasağı olup olmadığı henüz bilmediğini de ekleyen Del Grande, “6 aysa 6 ay sonra hemen geri dönerim, 1 yılsa 1 yıl” dedi.