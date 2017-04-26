Oradea’da düzenlenen ‘mini sumo robot’ yarışmasında Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi (ICHB) öğrencisi 12 yaşındaki Brianna Stan’ın geliştirdiği robot, üniversiteli öğrencilerin robotları dahil bütün rakiplerini yarış pisti dışına attı. Stan’ın robotu yarışı şampiyon olarak bitirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Oradea ‘daki bir alış merkezinde gerçekleştirilen ‘mini robot’ yarışmasında heyecan doruktaydı. Robotların yarıştığı pistte en cesur robot, rakiplerini tek tek yarış pisti dışına atmayı başaran 12 yaşındaki bir öğrenciye aitti. Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi (ICHB) öğrencisi Brianna Stan’ın geliştirdiği cesur robot, üniversiteli öğrencilerin geliştirdiği robot güreşçiler dahil bütün rakiplerini pist dışına atarak birinci gelmeyi başardı.

12 yaşındaki Brianna Stan, geliştirdiği Mini sumo robotunun yarıştan birinci gelmesi ile ilgili duygularını “çok mutluyum. Robotu geliştirirken çok zorlandım ancak yarış sonunda çok sevindim.” sözleri ile açıkladı.