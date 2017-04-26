Başkent Ankara’nın göbeğinde geçtiğimiz ay sonunda iki kişinin kaçırılmasıyla ortaya çıkan kayıp ve kaçırılma skandalları uluslararası arenaya taşındı. Birleşmiş Milletler, acil koduyla Türkiye’den olaylarla ilgili bilgi istedi.

KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanı Turgut Çapan’ın Ankara Yenimahalle’de 31 Mart 2017’de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı eşi tarafından video kaydı ile kamuoyuna duyurulmuştu. Olayın üzerinden 25 gün geçmesine rağmen Turgut Çapan’dan haber alınamadı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre soruşturma makamları da olayı aydınlatmak için herhangi bir çalışma yürütmedi.

Aile, konuyu uluslararası insan hakları derneği Advocates of Silenced Turkey (AST) ile paylaştı. AST, Turgut Çapan hakkında Birleşmiş Milletler nezdinde müracaatta bulundu.

Müracatın ardından önemli bir gelişme yaşandı. Konuyu değerlendiren Birleşmiş Milletler Zorla Kaçırılma Komitesi, Turgut Çapan’ın kaçırılması ile ilgili devlet makamlarından acil kodu ile bilgi istedi. Şimdi Türkiye’nin vereceği cevap bekleniyor.

Türkiye’de özellikle 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası 7 kaçırma olayı tespit edildi. Kaçırılan 7 kişinin ortak noktası ise; haklarında Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturma yürütülmesi ve KHK ile işsiz kalmaları.

SİYAH CAMLI MİNİBÜS

Kaçırılma olaylarının bazılarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarıldı. Bazılarında ise görgü tanıkları bulunuyor. Ortak bulgu siyah renkli, camları filmli Volkswagen Transporter marka minibüs ve onu takip eden araçlar. Bir diğer ortak nokta ise Emniyet görevlilerinin bu 7 olaydan uzak durmak için gösterdikleri çaba. Öyle ki aileler ve avukatların oldukça zor şartlarda elde ettikleri çevredeki kamera görüntülerini dahi Emniyet almak istemedi. Mobese görüntüleri de avukatların ısrarlarına rağmen toplanmadı.

Kaçırılma olaylarının profesyonel bir birim tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

DİĞER KAÇIRMA OLAYLARI

1- ÖNDER ASAN

1 Nisan 2017 Cumartesi günü KHK ile kapatılan Özel Okullarda öğretmenlik yapmış olan Önder Asan kaçırıldı.

2- SUNAY ELMAS

Sunay Elmas’ın 27 Ocak 2016’da Ankara CEPA alışveriş merkezi önünden saat 11.00 sıralarında siyah bir Volkswagen Transporter marka bir araç ile kaçırıldığı ve görüntülerin Ankara Emniyet Müdürlüğünde mevcut olduğu ifade ediliyor.

3- MUSTAFA ÖZGÜR GÜLTEKİN

21 Aralık 2016 günü saat 18.15 sıralarında Rekabet Kurumu çalışanı Mustafa Özgür Gültekin, Ankara Beştepe’de kaçırıldığı belirtiliyor. Olay sonrası Gültekin’in ailesi tarafından bölgeden toplanan kamera kayıtlarında şahsın kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı.

3- HÜSEYİN KÖTÜCE

28 Şubat 2017 günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı Hüseyin Kötüce’nin iş yerinden çıktıktan sonra arabasına binmek üzere geldiği Batıkent metro istasyonu otoparkından saat 19:00 civarında kaçırıldı.

4- AYHAN ORAN

2005 yılında MİT’de çalışmaya başlayan Ayhan Oran’ın 2016 yılı Haziran ayında görevde olduğu Yunanistan’dan ülkeye geri çağırıldığı, 17 Temmuz 2017 günü açığa alındığı ve 2 Ağustos’ta ihraç edildiği, şahsın 1 Kasım 2016 tarihinde saat 12.38’de ikamet ettiği sitenin kamera kayıtlarından aracı ile çıkışı görüldüğü ancak bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

5- MESUT GEÇER

MİT’ten ihraç edilen Mesut Geçer, 26 Mart 2017 tarihinde Ankara Yenimahalle ilçesi Çakırlar semtinde arabası durdurularak kaçırıldığı ifade edildi.

6- CENGİZ USTA

İzmir’in Torbalı ilçesinde uzun süre öğretmenlik yapan, KHK ile memuriyetten ihraç edilen Cengiz Usta’dan ailesinin 04.04.2017 tarihinden itibaren haber alınamıyor.