Türkiye’de 9 Nisan’da gözaltına alınmasının ardından pazartesi günü sınırdışı edilen İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande, “Türkiye’de yaşadıklarım Kafkaesk bir hikaye gibi” dedi.

İtalya’nın başkenti Roma’daki Yabancı Basın Derneği’nde konuşan Del Grande, “Benim yaşadıklarım Kafkaesk bir hikaye. Çünkü ben İtalya’da yıllarca bu merkezlerdeki gözaltı koşullarını ifşa etmek için çalıştım. Bu merkezler hakların, bazen aylarca askıya alındığı alanlar” dedi.

8 SİVİL GÖZALTINA ALDI

İtalyan gazeteci, gözaltına alınma sürecini ise şöyle aktardı: “Reyhanlı’da, bir kaynağımla bir restoranda öğle yemeği yedikten sonra sivil giyimli sekiz güvenlik görevlisi tarafından durdurularak karakola götürüldük. Burada bana ‘Neden bu bölgedesin’, ‘Kimlerle görüştün’ gibi sorular yöneltildi. Çarşamba gecesi bir araba geldi ve beni Hatay’dan Muğla’ya götürdüler. Sabah 6-7 gibi Muğla’ya vardık. Beni buradan havaalanına götürüp İtalya’ya yollayacaklar diye düşündüm. Fakat sonra beni bir hücreye koydular ve kimse de yanıma gelip ne olduğunu açıklamadı. Yalnızca öğlen yemeğimi getirdiler. Orada bir şeylerin ters gittiğini anladım.”

TELEFON İZNİ VERMEDİLER

Del Grande, her gün telefon etme hakkı talep ettiğini ancak bunun reddedildiğini belirterek, “Dışarıda neler olduğunu bilmiyordum. Ancak 9’u akşamı, ilk gözaltına alındığımda Alexandra’ya (eşi) gizlice mesaj yollayabilmiştim. Ama dışarıda benden haberleri var mı, benimle ilgileniyorlar mı bilmiyordum. Kimse benim Muğla’ya götürüldüğümü bile bilmiyordu” dedi.

AÇLIK GREVİ VE DİPLOMASİ SAYESİNDE

Haklarından mahrum edilmesini protesto amacıyla açlık grevine başladığını aktaran Del Grande, bunun ardından ve diplomatik çabalar sayesinde daha sonra 21 Nisan’da İtalya’nın İzmir konsolosu ve bir avukatla görüşebildiğini belirtti. Grande, sorgu sırasında kendisiyle Arapça konuşup, içeriğini bilmediği Arapça bir metin imzalatıldığını da kaydetti.