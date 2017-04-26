Küçük bir ilçe olan Şişeşti son 12 yılda Avrupa birliğinden 3 milyonluk proje yardımı aldı. Projeler ilçe halkının belediyeden daha iyi hizmet almasını sağlıyor.

Romanya’nın Sırbistan sınırında bulunan Mehedinti iline bağlı 3 bin iki yüz nüfuzlu Şişeşti ilçesi bir çok ili geride bırakan büyük bir başarıya imza attı. Digi24 haber sitesinin haberine göre ilçe son 12 yılda Avrupa birliği fonlarından toplamda 3 milyon lira kullandı. 2005 yılından bu yana üretilen 18 ayrı proje toplamda 3 milyon Euro bütçe ile Avrupa fonları ile gerçekleştirildi.

Projelerin belediye çalışanları tarafından yapıldığını belirten Şişeşti belediye başkanı Marian Raducan bu yöntemle projeler için aracı firmalara ödeme yapıladığı ve proje bütçelerinin daha etkili kullanıldığı belirtti. Yapılan bazı projelerden örnekler veren Raducan Belediye sınırları içinde bulunan yaklaşık bir asırlık okulun 4 yüz bin Euro’luk bir proje ile yenilediklerini ve ilçeye yeni bir ana okulu binası yaptıklarını açıkladı.

Şişeşti belediye başkanı Marian Raducan yapılan bütün projelerin ilçe halkına hizmet olarak döndüğünü vurguladı.

Başkan İlçenin ağaçlandırılması için yapılan başka bir proje için ise AB’den 1 milyon Euro aldıklarını belirtti. Son olarak 2 yüz bin Euro tutarında doğal afetlerde kullanılabilecek itfaiye ve özel ekipmanlarının alındığını belirten belediye başkanı bundan başka 6 yüz bin Euro’luk çöp geri dönüşüm projesi yaptıklarını kaydetti. Ayrıca ilçe kültür değerleri korunumu için 2 yüz bin Euro, turistik bilgilendirme ofisi için 75 bin Euro’luk projeleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Belediye başkanı yeni başvurdukları ilçenin tüm yollarının yenilenmesi projesi için ise 1 milyon Euro fonlu projenin kabul görme aşamasında olduğunu açıkladı.

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/comuna-in-care-se-traieste-mai-bina-ca-la-oras-712534