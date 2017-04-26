Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri, kabul edilen şaibeli anayasa değişiklikleri için “Türkiye bu anayasayla AB’ye katılamaz. Bu nedenle, üyelik müzakerelerini devam ettirmenin de anlamı yok” dedi.

Türkiye’de cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan anayasa değişikliğinin, AGİT gözlemcilerinin ‘adil değildi’ eleştirisi yönelttiği bir referandum sonucunda kabul edilmesinin yankıları sürüyor. Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri, “Türkiye bu anayasayla AB’ye katılamaz” dedi.

AB-Türkiye ilişkileri üzerinde Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak bir oturum öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Piri, referandumda kabul edilen değişikliklerin olduğu gibi yürürlüğe girmesi halinde AB üyeliği kapılarının kapanacağını söyledi.

Piri, “Türkiye böyle bir anayasayla AB üyesi olamayacağı için, katılım müzakerelerini devam ettirmenin de anlamı yok” ifadelerini kullandı. Piri, Brüksel’in tam üyelik yerine Türkiye’yle AB arasındaki Gümrük Birliği’ni geliştirebileceğini belirtti.