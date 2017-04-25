Erdoğan yandaşları bu kez kendi yazdıkları mesaj, görüntü ve fotoğraflar için birbirine girdi. Hedef aldıkları kişi ve çevrelere hakarette sınır tanımayan yandaşlar, kendi aralarında da küfür ve hakarette sınır tanımıyor. Havuz televizyonlarında yayınlanan Erdoğan görüntülerinin altında yer alan yazılarda Erdoğan’a ilginç benzetmeler yapılmasına kızan troller birbirine saydırırken “Allah insana aptal dost vereceğine akıllı düşman versin!..” dedirtti.

Yandaş kavgasına Erdoğan’ı rezil ettikleri görüntülerin yanı sıra ‘kıçında gümüş kaşıkla doğmuş şizofren manyak’ sözü damgasını vurdu

TRT 1 ekranından bir görüntü… Erdoğan kürsüde konuşuyor. Altındaki bantta bir yazı:

“YALAN SÖYLÜYOR BU ADAM”

Bir başka kare de yine TRT 1 ekranından alınmış. Yine Erdoğan kürsüde konuşuyor.

İnanılacak gibi değil ama altındaki bantta “TERÖRİST ELEBAŞININ YALANLARI” yazıyor.

Bu görüntüler AKP iktidarına trol isimlerinden Ömer Turan’ın attığı tweetlerde yer alıyor.

Turan, TRT’nin alt yazılarla sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiğini ileri sürerek TRT ve Anadolu Ajansı’ndan sorum başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a sesleniyor, sorumlularının görevden alınmasını istiyor.

Ömer Turan’ın ardından bir başka yandaş Fatih Tezcan da tartışmaya katıldı. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak TRT’ye kayyım atanmasını istedi.

“F..Ö’den kurtarılamayan TRT’ye Kayyum Atansın! F..Ö bile TRT’nin bu vahşi ve küstah algı suikastleri’ne cesaret edemezdi. Yeter.”

YAŞAR TAŞKIN KOÇ’TAN YANIT GELDİ TR Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç bu eleştirilere diğer kanallardan görüntüler vererek yanıtladı ama ne yanıtlama.

“1- Kıçında gümüş kaşıkla doğmuş; hayatı boyunca bir gün çalışmamış haysiyetsiz

2 – palyaçoluğunu paraya çeviren adi

3 – Şizofren manyak ABV” Açıklamalarında “Televizyonculuğun en basit işlemlerinden bir anlık fotoğraf karesiyle algı yaratmaya çalışan haysiyetsizler. Dedikodu spekülasyon iftira ile dümen çeviren ucuz adamlar. Bu döndürmeye çalıştığınız dolabın yeter ki kötü niyet besleyin, yapılamayacağı televizyon yok. Gerizekalılar” diyen Koç farklı kanallardan alt yazı örnekleri paylaştı.. Koç’un paylaştığı örneklerden biri Show TV’den. Yine Erdoğan kürsüde. Altındaki bantta yer alan yazı fena denk gelmiş: “HANİ TANKIN ÖNÜNDE DURURDUN” Bir başka örnek a tv’den. Erdoğan’ın kürsüde konuşurken yayınlanmış fotoğrafının altında “KENDİ GEÇMİŞLERİNDEN HABERİ YOK” yazıyor.

Aynı kanaldan bir başka örnek var ki, insanı “cumhurbaşkanına hakaretten” sürüm sürüm süründürür valla. Erdoğan’ın görüntüsünün altında “DENSİZ DEVE GİRMEZ EVE” KJ’si var. Son bir örnek de yine Show TV’den. Yine Erdoğan kürsüde, altındaki bantta “HEP YALAN SÖYLEDİĞİ İÇİN YORMUYOR” yazıyor. Görünen o ki yandaşlar birbirleriyle kapışırken Erdoğan’ı ne kadar vahim duruma düşürdükleri üzerinden birbirlerini vuruyorlar. Ama sonuçta iki tarafın da örnekleri sonunda Erdoğan’ı aşağılıyor. Ne diyelim, Allah insana aptal dost vereceğine akıllı düşman versin. (Artı Gerçek)