Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eren Erdem 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde, darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’le Milli Savuna Bakanı Fikri Işık arasında görüşme olduğunu öne sürdü.

Tele 1 televizyonuna konuşan CHP’li vekil Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın “14 Temmuz’da Sakarya’da Adil Öksüz’le görüştüğünü”, “bu görüşmenin görüntüleri olduğunu” ve “görüntülerin kimde olduğuna ilişkin MİT’in bilgisinin olduğunu” iddia etti.

Milli Savunma Bakanlığın Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada ise iddialar reddedildi: “CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık’a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.