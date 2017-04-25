Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden 45’e karşı 113 oyla Türkiye için 13 yıl sonra yeniden siyasi denetim kararı çıktı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye’yi siyasi denetime alma kararı verdi. Türkiye, AKP’nin hukuksuz politikaları sayesinde 13 yıl sonra yeniden denetim süreci yıllarına döndürülmüş oldu. Karar, 45’e karşı 113 oy ile alındı.

AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan’ın son 4 yıldır Türkiye’yi demokrasi, insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü alanlarında geri götüren politika ve uygulamalarına Avrupa Birliği bünyesinden en sert yaptırım gelmiş oldu.

AKPM Genel Kurulu’nda bugün Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi konulu bir oturum yaptı. Oturumda Türkiye’nin 2004’te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı oylandı. Denetim Komitesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de ‘demokratik kurumların işleyişinde ciddi bozulmalar olduğu’ gerekçesiyle denetim sürecine alınması çağrısı yapılmıştı.