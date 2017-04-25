AKP’nin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunduğu Hizmet Hareketine yönelik çirkin öneriler ret oyu ile rafa kaldırıldı. AKP’li Markar Eseyan’ın F..ö ifadesi kullanılsın’ teklifi reddedildi ve parlamento, Hizmet Hareketi için ‘Movement’ ifadesini kullandı.

Darbeci general Mehmet Dişli’nin kardeşi Şaban Dişli’nin Hizmet Hareketi’nin ‘terör örgütü’ olarak nitelendirilmesi yönündeki isteği de ezici çoğunlukla reddedildi.

Markar Eseyan’ın AGİT temsilcilerini PKK sempatizanı olmakla suçlaması da büyük tepki gördü. KOX, Eseyan’ın tüm asambleden özür dilemesini istedi.