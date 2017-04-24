Türkiye’deki referandum için yüzde 73 Evet oyunun çıktığı Avusturya’da, ‘çifte vatandaş’ kartı taşıyanlar, Türk vatandaşlığından kurtulmak için konsoloslukların kapısında sıraya girdi. Bu ülkedeki sosyal haklarını kaybetme korkusu saran Erdoğan taraftarları şimdi Türk olmadıklarını ispatlamaya çalışıyor.

Avusturya’nın çifte vatandaşlığa 5.000 Euro ceza uygulayacağı ve bu uygulamanın tüm AB’ye yayılacağının duyulmasının ardından TC ve AB çifte vatandaşlarının TC uyruğundan çıkmak için Türk konsoloslukları önünde uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

Çifte vatandaşlığın yasak olduğu ülkede, bu oranda oy çıkması Avusturya İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, vatandaş olduktan sonra Türk vatandaşlığını da gizlice yeniden alanların bu haklarını kaybedecdeğini ve 5 bin Euro ceza öngören düzenleme yaptıklarını açıklamıştı. Bunu duyan çifte vatandaşlar, ‘Türklük’ten çıkmak için işlemlere başladı.

Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşlarının dörtte üçünün, referandumda “evet” yönünde oy kullanmasının 70 ve 80’li yıllarda uyum konusunda hatalar yapıldığını gösterdiğini savunan Sobotka, gelecekte benzer hataların tekrarlanmaması için sığınmacılar konusundaki üst sınırın azaltılması gerektiğini savunmuştu..

SOSYAL HAKLARI KAYBETME KORKUSU!..

Avusturya’nın en büyük gazetesi Kronen Zeitung da ‘Austro-Türken’ manşetiyle verdiği haberde bu durumu sorguladı. Gazetenin forum sayfasına yazan Avusturyalılar yaşananlara bir anlam veremediğini belirtiyor. Forum sayfasında yer alan bir yorumda şu ifadelere yer verildi: ”Doğduğunuz ülkenin politikası ve kaderi ile bu kadar ilgilenmeniz, bu kadar vatansever olmanız gözlerimizi yaşartıyor. Aynı takdiri doyduğunuz, vatandaşlığını alırken Avusturya’nın çıkarlarını da koruyacağınıza yemin ettiğiniz ülke için neden yapmıyorsunuz? Çocuk parası, işsizlik parası, sosyal kasadan yardım, ücretsiz anaokulu, ücretsiz eğitim kira yardımı, 6 ayda bir çift maaş, ucuza araba, ucuza benzin, et, tavuk, salam, sosisiniz vs.. bizden. Yıllarca bu ülkenin ekmeğini yediniz, yardım kasasından yararlandınız. Bizim ülkemize ve Avrupa’ya “Nazi” derken, bir bürokratınız hakaret ederken , neden, ekmeğini yediğiniz ülkeyi savunup, bize destek olup, kınamadınız.”