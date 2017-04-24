Darbe girişimi sonrasında bir işadamını tahliye için rüşvet alırken suçüstü yakalanan hakim H.A ile avukat S.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hakim, haksız yere tutuklandığı işadamından helallik istediğini ileri sürdü.

Sulh ceza hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında para istediği iddiasıyla bir avukatlık bürosunda rüşvet alırken suçüstü yapılarak gözaltına alınan İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. tutuklandı. Rüşvete aracılık eden avukat S.B de aynı kapsamda tutuklandı.

ÖNCE 50 BİN LİRA, SONRA 50 BİN DOLAR

İddiaya göre, bir işadamını serbest bırakmak için önce 50 bin lira alan H.A. daha sonra 50 bin dolar daha istedi. İşadamının avukatı, durumu yetkili mercilere bildirerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine önceden seri numarası alınmış 50 bin dolar müşteki tarafından Pendik’teki bir avukatlık bürosunda teslim edildi. Ardından baskın yapan polis, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ile avukat S.B’yi suç üstü hükümleri gereğince gözaltına aldı.

‘HELALLİK İSTEMEK İÇİN GİTTİM’

Hürriyet’in haberine göre Hiçbir zaman parada pulda gözü olmadığını kaydeden H.A. ‘’Aynur Çepni Cami altında ve Taşlıbayır’da bulunan vakıfta bulunan sofilere ara sıra kurban kestirip yemekler veririm. Ofise haksız yere tutukladığım ve vicdanen rahatsız olduğum işadamı F.İ.’ye durumu anlatmaya gittim. Kendileri bana bir milyon TL teklif etti’’ iddiasında bulundu.

‘MAL GİBİ BAKTIK’

İşadamına 3 kere ‘hakkını helal et’ dediğini savunan H.A. ‘’Çıkarken masanın üzerine parayı bırakıp hızlıca çıktı gitti. Ben onu avukat hanıma bırakılan vekalet ücreti sandım. Avukat hanıma sordum ‘Vekalet ücreti değil’ dedi. Mal mal birbirimize baktık. Sonra hemen polisler ve savcılar girdi içeriye. F.İ.’yi ben tutukladım ama serbest bırakılmasında bir katkım olması mümkün değildir’’ dedi

‘BENİ SOFİLERE SORUN’

Eşinin kadın doğum uzmanı olduğunu ve aylık kazançlarının 45 bin lira olduğunu iddia eden H.A, ‘’İstanbul’a geleli 4 yıl 8 ay oldu. 56 ayı 45 ile çarptığımızda 2 milyon 500 bin TL yapar. 2009’dan beri Maraş ve İstanbul’da maketten ev alıp satarım. Bunlardan para kazanmaktayım. Benim yaptığım ticarettir. Fazla para kazanmam bu nedendendir. Fakir fukara sofi kardeşlerime yardım ederim. Gerektiğinde 50 – 60 bin TL borç veririm ya da hibe ederim. Sofi kardeşlerime sorabilirsiniz” savunması yaptı.