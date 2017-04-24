Romanya eski dışişleri bakanı Cristian Diaconescu, idam cezasının Avrupa Birliği için kırmızı çizgi olduğunu, bunu uygulaması halinde Türkiye’nin AB ile diyaloğunun kesileceğini öne sürdü.

Türkiye’deki parlamenter sistemi demokrasi adına bir dekora dönüştüren referandumun yankıları sürüyor. Türk siyasetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakından tanıyan Romanya eski dışişleri bakanı Cristian Diaconescu, Digi 24 TV’ye değerlendirmelerde bulundu. Yeniden alevlendirilen idam cezasının AB için kırmızı çizgi olduğuna vurgu yapan Diaconescu, “Bu uygulamaya geçerse Brüksel ile diyalog kesilir. Umarım Türkiye bu tehlikeli adımı atmaz.’’ temennisinde bulundu. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 45’ini AB ülkeleriyle yaptığı tespitinde bulunan tecrübeli diplomat, “Türkiye’nin NATO ittifakı dışında iyi bir geleceği olmadığı’’ görüşünü dile getirdi.

Cristian Diaconescu, gelişmelere dair Romanya’nın pozisyonunu ise şöyle açıkladı: “Romanya olarak paradoksal bir durumdayız. AB kriterleri açısından Brüksel’le tam bir dayanışma içinde olmak zorundayız. Ancak, bölgede Türkiye, en güvendiğimiz ortağımız.’’

Anayasa değişikliğiyle demokratik sistemin vazgeçilmezi güçler dengesinin ortadan kalktığını belirten Romen diplomat, devletin işleyişi ve toplumda yaşanacak sorunların takip edilmesi gerektiğini kaydetti.