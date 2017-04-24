Geçen sene 20 Ağustos’ta 59 kişinin hayatını kaybettiği 90’dan fazla kişinin yaralandığı Gaziantep’teki ‘Kına Gecesi Katliamı’ndan sorumlu IŞİD’in hala koruma altında olduğu ortaya çıktı. Evrensel Gazetesi’nin haberine göre, Antep’teki Kına Gecesi Katliamı sonrası gözaltına alınan ve Bahaa Alden Najeep’ın başkanlık yaptığı derneğin ‘insani yardım dernekleri’ kategorisinde hâlâ faaliyette olduğu belirlendi.

Antep’teki Kına Gecesi Katliamı sonrası gözaltına alınan ve hakkında IŞİD üyeliğinden dava açılan Bahaa Alden Najeep, Suriyeli Gençleri Eğitme ve Geliştirme Derneği’ninbaşkanlığını yürütüyordu. Derneğin, Gaziantep Valiliği’nin resmi kayıtlarında “İnsani yardım dernekleri” statüsünde kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

20 Ağustos 2016’da saat 22.50 sularında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir sokak düğünü sırasında düzenlenen bombalı saldırı sonrası 59 kişi hayatını kaybetmiş, 90’ın üzerinde kişi yaralanmıştı. Saldırının arkasında IŞİD’in olduğu belirlenerek soruşturma derinleştirilmişti. Başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere AKP’li bakan ve siyasiler saldırı sonrası ‘adı ne olursa olsun bu örgütlerle mücadele edecekleri’ sözleri vermişti.

Najeep ilk ifadesinde bu derneği Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) telsiz gibi malzemeleri göndermek için kurduğunu itiraf etmişti. . Najeep derneği ÖSO için kurduklarını savunmuştu.

FATMA ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DE İDDİA ETMİŞTİ

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, 10 Ekim Ankara katliamı ve Antep kına gecesi katliamının faillerinden Mehmet Kadir Cabael hakkında hazırlanan polis fezlekesinde, IŞİD üyeliğinden hakkında dava açılan Suriyeli Gençleri Eğitme ve Geliştirme Derneği Başkanı Bahaa Alden Najeep ifadesi yer almıştı. Najeep ifadesinde Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le, 2014 yılında Kobanê eylemleri sonrasında görüştüklerini ileri sürerek, “Suriyelilerin sorunları ve özellikle Kobanê eylemlerinde beni toplantıya çağırdı. Her iki ayda bir beni çağırırlar, toplantılara katılırım” iddiasında bulunmuştu. Fatma Şahin ise yazılı açıklama yaparak bu iddianın doğru olmadığını savunmuştu.

Najeep aynı ifadesinde “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yöneticilerinin isteği üzerine kurdum.Derneğin amacı ABD ve diğer ülkelerden gelen yardımları Suriye’ye geçirmek. Gelen yardımlar arasında yer alan telsizleri Suriye’ye gönderdim” dediği Suriyeli Gençleri Eğitme ve Geliştirme Derneği Antep Valiliğinde “İnsani yardım derneği” olarak kayıtlı ve halen faaliyette.

VALİYE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

Valilikle ilgili ilk skandal bu değildi. İnsan kaçakçılığı suçundan tutuklanan Vali Yardımcısının şoförü M.K., ifadesinde, Valinin emirleri doğrultusunda hareket ettiğini söyleyerek, “Vali yardımcısı vasıtasıyla gelen istekleri Valimize iletmişimdir. İzinsiz hiçbir şey yapmadım, kaçakçılıkla bir alakam yoktur, hiçbir şekilde göçmen kaçakçılığı yapmadım

Vali beyin emirleri doğrultusunda işlem yaptım, onun emirleri dışında hiçbir işe kalkışmadım” diye kendisini savunmuştu. Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Antep’te IŞİD mahallesi olduğu söylemlerini yalanlamıştı.

Şahin, “Bu söylemler turizme zarar veriyor. Ben bu şehirde kalıyorum ve böyle bir mahalle görmedim. Gitmediğim mahalle yok. Benim şehrimde IŞİD mahallesi yoktur” savunması yapmıştı.