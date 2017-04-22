Koç Holding’in yeni fabrika yatırımından ilham alan 3 Türk işadamı, Romanya’ya 33 milyon Euro’luk yatırım planlıyor.

Türk işadamları, hiçbir hukuki yatırım ve ekonomi güvenliği kalmayan Türkiye’yi terk ediyor. Yatırımlarını yurt dışına çıkarmak isteyen işadamlarının tercih ettiği ülkelerin başında ise, hem Türkiye’ye yakın olması, hem AB üyesi olması hem de bölgesel pazarlar için stratejik bir merkez olması nedeniyle Romanya’yı tercih ediyor.

KOÇ GRUBU YENİ FABRİKA KURUYOR

Koç grubu, Targovişte şehrinde 2002 yılından beri işlettiği Arctic beyaz eşya fabrikasına ek olarak Ulmi ilçesinde de çamaşır makinesi üretimi için yeni bir fabrika inşa ediyor.

70 hektarlık bir alanda kurulması planlanan tesisin 105 milyon Euro’ya mal olması planlanıyor. Romanya Hükümeti, Arçelik’e bağlı Arctic S.A şirketinin yeni fabrika projesi için yaklaşık 36.1 milyon Euro’luk teşvik ödeme kararı almış. Fabrikanın 10 ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

ARCTİC YATIRIMLARI TÜRK İŞADAMLARINA İLHAM OLDU

Adevarul gazetesinde yer alan habere göre Arctic’in Ulmi’de kurduğu fabrikasından ilham alan 3 Türk işadamı daha bölgede yatırım için geçtiğimiz günlerde Dambovita yerel yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. 3 işadamı, bölgede satın aldıkları arazilerin yatırım izinleri için Dambovita yerel yetkilileri ile bir araya geldi. 33 milyon Euro’yu bulması beklenen tesislerde yaklaşık 400 yeni iş istihdamı sağlanması planlanıyor.