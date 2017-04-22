İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve ülkenin farklı noktalarında dün akşam da binlerce kişi, YSK’nın ‘mühürsüz oylar geçerli’ kararını ve bunun üzerine yapılan itirazları reddetmesini protesto etti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 16 Nisan günü yapılan anayasa referandumunda oylama sona erdikten sonra aldığı “mühürlü oylar da geçerlidir” kararına yönelik tepkiler sürüyor. Bu kararın sonuçları şaibeli hale getirdiğini savunan ve YSK’nın itiraz başvurularını reddetmesini protesto eden çok sayıda kişi, dün akşam başta İstanbul olmak üzere ülkenin bir çok noktasında gösteri düzenledi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda 19.30’da bir araya gelen 200 kişilik grup, “Hayır, biz kazandık” pankartı taşıyarak, “Her yer Hayır, her yer direniş” sloganları attı. Daha sonra yürüyüşe geçen kalabalık, ara sokaklarda eylemini sürdürdü. Yaklaşık 1 saat ara sokaklarda sloganlar atarak yürüyen grup, tekrar Bakırköy Özgürlük Meydanı’na geldi. Yürüyüş sırasında çok sayıda kişinin balkonlara çıkarak eylemcilere destek verdiği görüldü.

KADIKÖY’DE OY PUSULALARI YAKILDI

Kadıköy’de de kalabalık bir grup saat 19.30’da, Kadıköy Süreyya Operası önünde toplandı. “Referandum iptal edilsin” pankartı açan eylemciler, “Kadıköy uyuma Hayır’ına sahip çık”, “Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor” sloganları atarak yürüyüşe geçti. Ara sokaklarda yürüyen grup, tekrar Bahariye Caddesi’ne geldi. “Evet” ve “Hayır” yazılı sembolik oy pusulalarını yakan grup, halay çektikten sonra dağıldı.

BEŞİKTAŞ’TA POLİS HELİKOPTERİ

Aynı saatte Beşiktaş Kartal Heykeli önünde toplanan protestocular da “Referandum iptal edilsin” pankartı açarak yürüyüş yaptı. Güvenlik önlemi alan polisler grubu arkasından yürüyerek takip etti. Bir polis helikopteri de grubu havadan izledi. Ara sokaklardaki yürüyüş sırasında binaların pencerelerine çıkanlar tencere tava ile ses çıkararak eyleme destek verdi.

AVCILAR’DA YÜRÜYÜŞ

Avcılar’da da Marmara Caddesi’ndeki Deprem Anıtı önünde bir araya gelen bir grup protestocu, “Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor” yazılı pankart taşıyarak, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı. Zaman zaman alkışlı protesto yapan grup, Belediye Havuz Meydanı önüne kadar yürüdü. Polis geniş güvenlik önlemi alırken protestocular, yürüyüşe başladıkları anıtın önünde eylemi sonlandırdı.

UŞAK’TA POLİS SALDIRISI

Uşak’ta ise YSK kararlarına tepki gösteren yurttaşların eylemine polis coplarla müdahale ederek gösteri yapan gruptan 14 kişiyi gözaltına aldı. YSK’yı düdüklerle protesto etmek için Uşak Belediyesi önünde toplanan gruptan, ÖDP eski İl Başkanı Mahmut Uludağ’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.