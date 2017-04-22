Hunedoara ilinde bulunan Retezat dağında beş kişiden oluşan bir gurup turistin üzerine çığ düştü. Olayda, 13 ve 14 yaşlarında biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti.

Hunedoara Acil Kurtarma (ISU) yetkililerinin verdiği bilgilere göre olay, Retezat dağı Bucur bölgesindeki Peleaga güzergahı üzerinde gezen beş kişi’nin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk Yardım Şefi (DSU) Raed Arafat’ın yaptığı açıklamaya göre çığ bölgesindeki diğer 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Arafat, ilk yardım ekiplerinin olay yerine güçlükle hareket ettiklerini belirtti.

Hunedoara bölgesi yerel yetkilileri, dün gece Retezat ve Parâng dağlarında çığ düşme tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu.