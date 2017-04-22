Hileli 16 Nisan referandumu ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkıyor. YSK’nin ‘mühürsüz oy pusulası’kararına ilişkin tartışma sürerken, referandum günü AKP’li sandık müşahitlerine mühürsüz zarflarla ilgili dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarı mesajları yolladığı, akşam ise tam tersi yönde mesajlar gönderdiği belirlendi.

CHP’li Dursun Çiçek, hayır yüksek çıktığında mühürsüz oy pusulasını gerekçe göstererek referandumu iptal taktiği izleyeceğini, seçim başa baş gidince YSK kararı ile mühürsüz oyları saydırarak hile yaptığını ileri sürmüştu.

AKP’nin referandum günü kendi sandık müşahitlerine mühürsüz oylar konusunda uyarı mesajları attığı ortaya çıktı. AKP’nin sabah saatlerinde sandık müşahidine attığı mesajda şu uyarı yazıyor:

“Değerli okul sorumlumuz, zarflarda 3 mührün (YSK, Sandık Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu Mühürleri); oy pusulasının arkasında ise tek mührün (Sandık Kurulu Mührü) olmasına dikkat edin ve sandıkların tümünü dolaşıp eksik mühür varsa tamamlatın.”

Odatv’nin haberine göre; AKP’lilere bu ve benzeri mesajların sabah saatlerinde atılmasının ardından, akşam saatlerinde ise bu kez YSK’nin mühürsüz oylarla ilgili aldığı kararın ardından şu mesajlar atıldı:

“Önemlidir- Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların geçerli sayılmasına karar vermiştir. Dolayısıyla, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları da geçerlidir.”

“Önemli!!! Yüksek Seçim Kurulu karar almıştır. Mühürsüz olan zarflar da geçerlidir. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi önemle rica ederim.”