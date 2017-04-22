30 ülkeden 100’ün üzerinde tanınmış şair, 15-21 Mayıs tarihleri arasında Bükreş’te düzenlenecek Uluslararası Şiir Festivalinde buluşacak.

Bu sene 8’incisi gerçekleştirilecek ‘Uluslararası Bükreş Şiir Festivali (Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti – FIPB) bir hafta boyunca dünya şairlerinin en güzel şiirleri ile yankılanacak.

Şiir severlere kültür ziyafeti yaşatacak etkinlik 20’den fazla kuruluşun sponsor ve işbirliği ile düzenlenecek.

Her gün Bükreş’in farklı bir kültür mekanında düzenlenecek Şiir Festivali, şiir tartışma sohbetleri, müzik ve konserlerin yanı sıra kitap tanıtımları ve imza günleri ile renklenecek.

Festivale Türkiye’den ünlü şair Haydar Ergülen katılacak.