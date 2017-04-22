Bükreş‘i ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Romanya’nın uyum yasalarıyla ilgili süreçte sona yaklaştığını belirterek, “Romanya’nın Schengen üyeliğini hak ettiğini düşünüyorum.” dedi.

Victoria Sarayı’nda Başbakan Sorin Grindeanu ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Timmermans, Romanya’nın demokrasi ve hukuk yolunda önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

AB üyesi Romanya’nın 10 yılı geride bıraktığını, uyum yasalarında uzun bir maratonun sonuna yaklaştığını vurgulayan Timmermans, AB devletlerinin Romanya’nın Schengen üyeliği konusunda artık bir karar almanın zamanının geldiğini belirtti.

“Romanya, çok önemli bir üyemizdir. AB’nin hem sınır güvenliğinde hem de stratejik olarak çok önemli bir konumdadır. Bu nedenle Romanya’nın Schengen üyeliğini hak ettiğini düşünüyorum.” diyen Frans Timmermans, “Uyum yasaları konusunda 10 yıllık işbirliği ve doğrulamayla bugüne kadar birçok şeyi tamamladık.” dedi.

Timmermans, “Bu süreçte, ortak çok iş yaptık. Şu anda son aşamadayız. Çok uzun bir maratonun uzayan son aşamasındayız. Büyük bir istekle kendimi bu maratonun bir an önce tamamlanmasına adıyorum.”

Romanya’nın yolsuzlukla mücadele ve halkının duyarlılığının takdiri hak ettiğini belirten Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, yolsuzluğa karşı mücadelenin devam edeceğine inandığını kaydetti.

Avrupa Birliği üyesi olarak 10 yılı geride bırakan Romanya ‘İşbirliği ve Doğrulama Mekanizması’ çerçevesinde takip ediliyor.

Bükreş ziyareti sırasında Senato Başkanı Călin Popescu-Tăriceanu ve Milletvekili Odası Başkanı Liviu Dragnea ile de ayrı ayrı görüşen Timmermans, Bükreş Sanat Müzesi’nin yanı sıra çeşitli tarihi ve turistik yerleri gezdi.